Reos en fase de confianza hacen limpieza de Centro Down

Autoridades del Centro de Apoyo Síndrome Down confirmaron que presidiarios en fase de confianza trabajan en la limpieza y remoción de escombros del edificio de esta institución que se incendió el lunes durante la madrugada.

Cindy Osorio, una de las maestras encargadas del lugar, confirmó que de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) se ofrecieron para realizar la limpieza y mandaron a un grupo de reos del programa "Yo Cambio", que trabaja con la rehabilitación y reinserción de estos.

Osorio aseguró que fueron de la DGCP quienes se ofrecieron para colaborar con la limpieza del local. "No, nosotros no los llamamos, ellos se ofrecieron a hacer la limpieza, no sé si apoyarán con la reconstrucción también".

Solicitud de ayuda

Ayer, en su cuenta de Twitter, el director de la DGCP, Marco Tulio Lima, al comentar sobre las tareas de limpieza y reparación del Centro Down, también pidió respaldo de instituciones públicas y privadas, así como de los ciudadanos para que apoyen la reconstrucción. "Necesitaremos materiales, acérquese al centro y apoyemos", dijo.

Aunque Lima solicitó el apoyo, Osorio dijo que no sabía si continuarían con la limpieza y procederían a la reconstrucción. Aseguró que solo dejar el lugar sin restos dañados significaba por lo menos una semana de trabajo.

Hasta ahora no se han hecho los cálculos de las pérdidas pues el Centro solamente alquila el lugar. Tampoco se sabe en qué momento se reanudarán las actividades escolares. "Eso lo evalúa aún la junta directiva", dijo Osorio.

La DGCP ya ha trabajado con otras instituciones públicas y comunidades para tareas de reconstrucción y limpieza.

"A través del componente del Modelo Yo Cambio Apoyo a la Comunidad se busca servir de manera cercana a la población con acciones concretas por medio del trabajo de internos como parte de su rehabilitación", dicen las autoridades en la página web de la institución.