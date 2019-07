Reos pedían que con dron les llevaran radio satelital: “No entiendo el nivel de lavado de cerebro para que sean tan estúpidos”, dice Bukele

Las autoridades de Seguridad Pública han interceptado varias “wilas” (mensajes codificados en plásticos o papel higiénico) y han hecho un estudio de las mismas para descifrar las órdenes que los reos intentaban hacer llegar a las estructuras de pandilla en libertad.

El presidente Nayib Bukele reveló, durante la conferencia dada con su gabinete de Seguridad el domingo, uno de los mensajes descifrados; esto, tras considerar que no es contraproducente hacerlo público y que “es importante” que la ciudadanía, los jueces y los diputados “lo sepan”.

“Entre las informaciones, una de las solicitudes era que llevaran con un dron un radio al centro penitenciario, satelital y recargable por el sol, porque como no tienen señal (de telefonía) en centros penales”, dijo Bukele. Agregó que “otra cosa que pedían era droga”.

“A mí me asombra, porque ahorita los reos en penales no pueden salir, no pueden ver el sol, no tienen libros, equipos electrónicos, no hay fútbol, no hay talleres, no hay escuelas, no hay paseo, no hay visitas y en algunos casos ni siquiera hay duchas… y ellos no pidieron una barra de jabón, un libro, un medicamento, una pelota. Ahí en el encierro están haciendo esfuerzos para comunicarse… ellos de verdad, es como si estuviéramos tratando de arreglar algo que no tiene arreglo”, manifestó.

El mandatario citó el caso de un pandillero que fue devuelto a la cárcel cuando se descubrió que llevaba en su estómago 13 “wilas” cuando estaba a punto de recuperar su libertad tras cumplir una condena de tres años y medio.

“Todos estos jóvenes son carne de cañón. Las verdaderas mafias que realmente se lucran, las mafias que están arriba, que viven bien, los usan como peones. Saben que se matan, los ponen a matarse entre ellos, a veces hacen alianzas que duran treinta días pero luego empiezan a matarse entre ellos… la vida promedio de un pandillero es de 25 años, los matan o van a la cárcel… no entiendo el nivel de lavado de cerebro que le han hecho a estos jóvenes para que sean tan estúpidos”, expresó.

Bukele reiteró que el estado de emergencia máxima en los penales continuará hasta que los pandilleros dejen de cometer asesinatos.