Reos simularon barrotes de penal con cinta

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa realizando una requisa en el Centro de Cumplimiento de Penas de Ciudad Barrios (San Miguel), después de que el pasado viernes pandilleros detonaron una granada de elaboración artesanal. German Arriaza, jefe de la Fiscalía General de la República (FGR) de la zona oriental, informó ayer que cuando los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y los fiscales realizaban una revisión en los sectores 1 y 2, encontraron que la mayoría de las celdas tenían barrotes simulados con cinta adhesiva negra.“Al llegar a las celdas se vio que los barrotes tenían cintas, cuando se empezó a tocar y revisar, nos dimos cuenta de que no había hierro. Prácticamente los barrotes estaban hechos de pura cinta adhesiva”, informó el funcionario.Asimismo, aseguró que anteriormente se han hecho requisas en el centro penal pero nunca se había hecho tan minuciosamente como la actual. La Fiscalía investiga cómo es que las autoridades de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no se habían percatado de que no había barrotes de hierro, ni tampoco si los pandilleros recibieron ayuda por parte de los custodios para quitarlos.Durante la requisa, que sigue su curso, se han encontrado varias bolsas de cemento, dos serruchos, martillos, destornilladores y llaves de esposas, las cuales eran utilizadas por los internos.Arriaza detalló que encontraron una cubeta con $3,158 y que el viernes en horas de la noche los pandilleros habían hecho una perforación en el suelo ubicada cerca de una tienda del recinto, en donde habían escondido el dinero. El sábado en la mañana, el cemento fresco llamó la atención de las autoridades y revisaron.El funcionario agregó que mientras se trasladaba, el lunes, a 426 reos a diversos penales del país, encontraron un radio satelital con sus chips y el cargador; dos teléfonos inteligentes, una granada de fabricación holandesa, una pistola Jericho y 14 cartuchos.Una fuente de la PNC informó que en la revisión fueron halladas 18 cartas en las cuales los cabecillas de pandillas ordenaban a colaboradores cometer asesinatos, extorsiones y vender droga.