Reparan 19.78 % de red vial en 11 meses

Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, aseguró durante una entrevista que solamente el 19.78 % de la calles de asfalto de la cabecera departamental han sido intervenidas desde que asumió la jefatura de la municipalidad hace once meses.

"En las calles de asfalto en este momento llevamos apenas el 19.78 % de avances en la obra. Hemos discutido con nuestros equipos que nos hace falta un 80 % de los avances de obras en las calles de asfalto", comentó el jefe municipal.

Acevedo agregó que el porcentaje de las calles intervenidas no contempla las de concreto hidráulico y adoquín de la zona urbana: "Estas son otra fase, otro proceso y vamos a llegar también con un proceso aparte parrepararlas".

El alcalde añadió que tampoco se ha intervenido las calles que conducen a las zonas rurales del municipio y explicó que diariamente se reparan siete calles de la ciudad, al mismo tiempo, volvió a señalar a las administraciones municipales anteriores como las responsables del descuido de las calles y avenidas de la ciudad.

"No podemos arreglar, a pesar que estamos haciendo siete calles diarias, no podemos llegar en un día todo Santa Ana. Poco a poco vamos ir arreglando lo que por 30 años no les arreglaron y que solamente se fueron en promesas", expresó.

Sin embargo, la población exige finalizar pronto los trabajos, "deberían de hacer un esfuerzo más grande para arreglar las calles y si es necesario que trabaje por las noches", dijo Amalia Estela Recinos, residente en el barrio San Lorenzo.