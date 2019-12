Reportan hurto de 30 celulares en carnaval

A las 11:30 de la noche del pasado sábado, Óscar Ayala, de 31 años, grababa con su teléfono celular a una de las orquesta que amenizaban el 61° carnaval internacional de San Miguel, cuando un hombre le arrebató el teléfono.

"No alcance a verlo por la multitud de gente que había, y fue en cuestión de segundos que me lo quitó y cuando volví a ver no supe quién fue y la gente tampoco me dijo nada. Pareciera que los que estaban alrededor eran cómplices", comentó Ayala, mientras se disponía a poner la denuncia en la PNC de la delegación migueleña.

Dos periodistas de canales televisivos de la zona oriental también se encuentran entre las víctimas del hurto de teléfonos durante el carnaval.

El subjefe de la PNC de la delegación migueleña, Carlos Villalobos, informó que hasta ayer habían recibido 30 denuncias de personas que les hurtaron sus teléfonos durante el carnaval, que se realizó el pasado sábado 30 de noviembre.

El jefe policial informó que en las últimas horas detuvieron a dos hombres y a un menor de edad, y que a este último le encontraron en una mochila 19 teléfonos celulares de diferentes compañías.

"Está banda de delincuentes viene desde San Salvador. Uno de ellos, saca el teléfono, se lo pasa a otro y ese otro se los va pasando. Son como cinco personas los que integran esta banda y no son de acá. Ellos vienen a hurtar al carnaval", informó Villalobos.