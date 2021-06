Reportan aumento de infectados

Fuentes de la alcaldía de Puerto El Triunfo, que solicitaron no ser identificadas, y personal de una funeraria confirmaron que dos personas han fallecido por covid-19 durante la última semana en este municipio; mientras que los pobladores afirman que los casos de contagios del virus también se han incrementado.

Una de las víctimas del covid-19 fue identificada como Gabriela Vasconcelos, quien era una reconocida ciudadana del municipio.

Debido al aumento de casos del virus, la Comisión Municipal de Protección Civil emitió a través de redes sociales un comunicado con varias recomendaciones dirigidas a los pobladores para prevenir más contagios, pero la alcaldía hasta ayer no había implementado ninguna medida de prevención, como la regulación de actividades de concentración de personas.

En el comunicado de Protección Civil, publicado en las redes sociales de la comuna porteña, se hace énfasis en el uso de mascarillas y alcohol gel, además de la petición a los negocios instalados en la ciudad que cumplan con las respectivas medidas sanitarias para evitar más contagios de la enfermedad.

Las cifras de casos confirmados y sospechosos del Covid-19 en el municipio no fueron obtenidos ya que personal de Salud aseguró no estar autorizado para dar información, y el alcalde y presidente de la comisión municipal de Protección Civil, Juver Portillo, comunicó a través de una recepcionista que no podía dar declaraciones ya que se encontraba en una reunión, y que solamente él estaba facultado para hablar al respecto.