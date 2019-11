Reportan casos de virus de Coxsackie

Pacientes que presentan síntomas del virus Coxsackie se han atendido en diferentes unidades de salud de la ciudad de San Miguel, según confirmaron fuentes médicas. Dicha enfermedad se caracteriza por afectar a niños menores de cinco años, con fiebres altas y erupciones cutáneas en pies y manos.

Según los médicos, el virus es común en Estados Unidos y debe su nombre a la ciudad de Coxsackie, en el Estado de Nueva York, donde fue detectado por primera vez. Agregaron que en casos graves puede provocar conjuntivitis, fiebre aftosa humana, meningitis y onicomadesis, o desprendimiento de las uñas.

Uno de los establecimientos de Salud donde se han reportado casos de niños infectados es la Unidad Comunitaria de Salud Familiar del Cantón El Zamorán, ubicado en la colonia Betania de San Miguel. Fuentes médicas del centro de salud confirmaron que hace un poco más de un mes comenzaron a recibir niños que presentaban los síntomas de erupciones en boca, pies y manos, y fiebres altas.

"En todo el año no se habían recibido casos, pero desde hace un par de meses hemos atendido entre tres a cuatro casos diarios. Los niños vienen con fiebres altas y erupciones en la boca, comúnmente conocidos como fuego. También con ampollas en las palmas de las manos, las plantas de los pies", dijo una especialista destacada en la citada unidad de salud, quien omitió su nombre, por no está autorizada para dar declaraciones.

La doctora dijo que los pacientes se pueden complicar ya que el virus les baja las defensas del cuerpo. Es por eso, dijo, que se debe consultar en los establecimientos de salud, cuando existan síntomas similares a la gripe o a la varicela. Incluso, en la charla preventiva que se les dio a las madres de familia, que pasaban consulta con sus hijos, se les recomendó extremar la medidas de higiene a fin de evitar que sus hijos contraigan ese virus.

La directora del Centro de Salud del cantón El Zamorano, Lili Berríos, expresó que no estaba autorizada para dar cifras de la cantidad de niños que han sido tratados por Coxsackie en ese establecimiento, y se limitó a confirmar que han atendido a niños con este cuadro clínico. Mientras que en la Regional de Salud, afirmaron que el virus no está bajo vigilancia epidemiológica, ya que muchas veces no es diagnosticada como tal.