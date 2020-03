Reportan como desaparecido a regidor de Jicalapa

Neftalí Humberto Vásquez Esquivel, regidor de la Alcaldía Municipal de Jicalapa, del departamento de La Libertad, por el Partido de Concertación Nacional (PCN), desapareció el domingo pasado, confirmó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

El director de la corporación policial dijo ayer que siguen buscando e indagando el caso de Vásquez Esquivel.

"Este es un caso más. Nosotros estamos priorizando, estamos con toda la parte de investigaciones criminales conjuntamente con Fiscalía y, bueno, primero Dios que esté con vida", dijo Arriaza Chicas.

El diputado del PCN, Raúl Beltrhán Bonilla, explicó que la desaparición del regidor propietario de Jicalapa es parte del drama que la población salvadoreña vive todos los días.

Agregó que lo están buscando "las fuerzas conjuntas" desde el 1. º de marzo pasado.

"Era un buen elemento, un gran regidor, un trabajador social de la Alcaldía de Jicalapa, representando al cantón La Argentina", dijo Beltrhán Bonilla, quien agregó que espera que el regidor esté con vida; pero que cuando alguien desaparece luego de 48 horas no era fácil.

Según la versiones de los testigos, detalla Beltrhán Bonilla, a Vásquez Esquivel lo privó de libertad un grupo armado de las estructuras que operan en la zona.

El regidor desapareció cuando caminaba el domingo por la tarde en el cantón La Argentina, agregó.

"Dios quiera (que) no tengamos que lamentar su muerte. Pero ya desaparecido, después de 48 horas, especialmente cuando es de estas estructuras criminales, no es fácil", finalizó Beltrhán Bonilla.

El diputado José Antonio Almendáriz, sin embargo, dijo que por el hecho de ser regidor no significaba que era un ataque a político: "No por una persona se puede decir que es contra los partidos políticos, sin hacer un análisis, información a la ligera no se puede tomar una opinión", agregó el dirigente del PCN.