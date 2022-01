Reportan desabastecimiento de metotrexato en el Seguro Social

El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) denunció que desde hace más de un mes hay desabastecimiento de metotrexato endovenoso, un medicamento que se utiliza especialmente en el tratamiento de algunos tipos de cáncer.

SIMETRISSS explicó que la escasez ocurrió en paralelo a una alerta que emitió la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) el 3 de diciembre sobre el uso del fármaco. La DNM advirtió de efectos secundarios, específicamente la "aparición o un empeoramiento de síntomas neurológicos, como debilidad muscular general, alteraciones de la visión, cambios en el pensamiento, la memoria y de orientación que generan confusión y cambios en la personalidad". Sin embargo, el doctor Rafael Aguirre, secretario general del SIMETRISSS, dijo que dichos efectos adversos son los ya conocidos por los pacientes y el personal de salud.

"Uno ya sabe que ese tipo de efectos secundarios, sobre todo cuando se utiliza a altas dosis, que es como se ocupa en pacientes con cáncer", indicó.

Dado que la alerta no hace referencia a efectos secundarios nuevos, el médico cuestionó la intención de la misma, ya que esa misma semana comenzó a escasear el medicamento. "Más o menos de esa fecha en adelante nosotros dejamos de percibir el metotrexato a nivel de oncología", afirmó.

El metotrexato es un medicamento que se administra vía oral y endovenoso. Es utilizado en el área de reumatología para tratar artritis reumatoidea, psoriasis, lupus eritematoso sistémico y artrosis. En el área de hematología se receta para leucemia linfoblástica aguda y linfoma No Hodgkin de sistema nervioso central.

Pero Aguirre destacó que su uso es especialmente esencial en oncología. Explicó que la dosis oral se utiliza para el área de reumatología y ocasionalmente endovenoso, pero para hematología solo se receta endovenoso. Precisamente de "ese no hay desde hace más de un mes", afirmó.

LA PRENSA GRÁFICA consultó al centro de llamadas del Seguro Social sobre este medicamento. El operador aseguró que la entidad cuenta con metotrexato vía oral, pero aclaró que no podía confirmar la existencia del administrado vía endovenosa. "Nosotros no podemos saber la existencia de ese medicamento, ya que tendría que ir directamente al centro de atención o donde se lo vayan a aplicar", dijo.

El problema de este desabastecimiento, dijo Aguirre, es que para los hematólogos el metotrexato es fundamental en el tratamiento de muchas enfermedades, especialmente para ciertos tipos de cáncer. Si un paciente no lo obtiene, es posible que enfrente recaídas.

"En ciertas patologías sí se puede sustituir, pero no en todas, lo que hace peligroso la ausencia del medicamento", agregó el vocero de SIMETRISSS. "Los pacientes realmente no están enterados de esta situación. Saben que no hay metotrexato, pero no les han dicho y no nos han dicho tampoco a nosotros para cuándo va a haber", expuso el médico.

ISSS SIN RESPONDER

Aguirre reveló que el 14 de diciembre de 2021 se contactó con la subdirectora del ISSS, Wendy López, para advertirle de la escasez y conocer los motivos por los que el metotrexato no estaba disponible en las farmacias del Hospital de Especialidades y de Oncología.

El médico relató que al principio la subdirectora del Seguro Social le explicó que la falta del medicamento respondía a la alerta de la DNM. Sin embargo, dijo el médico, al cuestionarle que el comunicado advierte sobre efectos secundarios que ya se conocen y además no menciona la necesidad de sacarlo de circulación, la funcionaria cambió la versión. Según Aguirre, López sostuvo que "el proveedor se había equivocado con cierta papelería que tenía que presentar en la DNM y, por lo tanto, no se ha comprado el medicamento", aseguró el secretario del sindicato.

Hasta el 14 de diciembre, los médicos recetaron el medicamento que tenían en reserva, "de otros casos que no se habían utilizado - dijo Aguirre -, pero ya definitivamente no hay por ningún lado".

Este periódico tuvo conocimiento de la escasez desde esa fecha y buscó al ISSS para que explicara la situación, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta positiva.

Aguirre también señaló que la subdirectora del Seguro Social ha sido advertida en varias ocasiones de la escasez, pero la funcionaria justificó la escasez argumentando que el medicamento no había ingresado al país porque los insertos, en donde se detallan los efectos secundarios, no coinciden con lo descrito en la alerta de la DNM.

"La subdirectora prácticamente no nos correspondió y a la fecha igual no ha dicho qué ha pasado con eso y cuál va a ser la medida que se va a tomar", aseguró el secretario de SIMETRISSS.