Reportan feminicidio en San Pablo Tacachico

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años fue encontrado ayer en estado de descomposición en el caserío El Tres, en el municipio de San Pablo Tacachico, La Libertad.

La víctima, al parecer, no era de la zona. Al lugar llegaron algunas personas a pedir información a las autoridades. Los policías les comentaron que el cuerpo no presentaba tatuajes y era una de las características que habían indicado, por lo que concluyeron que no se trataba de la mujer que buscaban.

Algunos pobladores comentaron que la calle donde fue ubicado el cuerpo es la entrada al caserío y es bastante transitada.

Señalaron que, al parecer, llegaron a abandonarla al lugar ayer por la noche o durante la madrugada de hoy, cuando ya se encontraba en estado de putrefacción, pues, según dijeron, días atrás el cuerpo no estaba allí.