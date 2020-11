Reportan nuevo incremento de homicidios en el mes de octubre

Cifras de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto de Medicina Legal (IML) revelan que desde el mes de junio se reporta un incremento de más del cien por ciento en las cifras de homicidios a nivel nacional, puese se pasó de un promedio de dos diarios en mayo (66 en todo el mes) a cinco al día en octubre (153).

La información se desprende de los informes que ayer recibió la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, que mes a mes solicita las cifras a FGR, IML y a la Policía Nacional Civil (PNC), pero esta última institución no ha cumplido con su parte, según los diputados.

"Han ocurrido 126 y 153 homicidios en octubre (los primeros reportados IML y los segundos por FGR), lo que contrasta con la información del Ejecutivo. Lamentablemente el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil no han rendido el respectivo informe, por lo que no es posible contrastar las cifras generadas por cada institución", dijo ayer el presidente de la Comisión, el diputado José Almendáriz.

La Comisión legislativa ha solicitado al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, que envíe las cifras que le corresponden pues sin ella no se pueden hacer comparaciones y "no se puede estar asegurando que hay días en los que no se han contabilizado crímenes".

Las desapariciones también cerraron con un alza en el mes de octubre, pues la Fiscalía reportó un total de 83, 12 más que en septiembre. También incrementó el delito de privación de libertad, con un total de 152. Los diputados dicen que las estadísticas contradicen el éxito del Plan Control Territorial.