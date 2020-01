Reportan otro incendio en ferretería

El Cuerpo de Bomberos de San Miguel atendió otro incendio ocurrido en la Ferretería y Agroservicio El Zamorano, ubicado en la avenida José Simeón Cañas del Barrio San Nicolás, de la ciudad migueleña, que se había incendiado hace 15 días, el pasado sábado 4 de enero a las 11 de la noche. Antonio Vásquez, jefe de bomberos de San Miguel, dijo que en el negocio hay acumulación de bastante producto del tipo concentrado, lo que ha provocado que haya una reignición (cuando resurge un incendio por distintos motivos).

"Nosotros, cada vez que nos llaman, lo apagamos, pero eso reinicia mientras no se remueva (el producto). El gerente del lugar me dijo que en estos días llega la investigación de parte de la aseguradora, porque no quieren que muevan ningún tipo de material mientras no se realice la investigación", expresó el jefe de Bomberos.

Vásquez dijo que trabajaron durante una hora para controlar las llamas que se generaron.