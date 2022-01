Reportan robos en Ruta de las Flores

A través redes sociales, automovilistas denunciaron haber sido víctimas de asaltos y de intentos de asaltos en la carretera de la Ruta de la Flores, en el tramo entre Ahuachapán y Concepción de Ataco.

De acuerdo con las denuncias, los delincuentes se movilizan en motocicletas para actuar con agilidad.

Una persona identificada como Carolina Z., contó que ella y su mamá fueron asaltadas en esa zona y las obligaron a apagar su automotor. La víctima no detalló si los delincuentes iban armados ni las pertenencias que les robaron.

Otras persona afirmó que dos motociclistas intentaron asaltarlo.

"A las 5:10 de la mañana iba de trabajar a bordo de mi vehículo y de la nada, después del molino me salió una motocicleta marca UM, anaranjada, iban dos hombres con chaquetas café, se intentaban acercar a mi, y mientras más aceleraba más lo hacían ellos también, llegando a Agua Caliente vieron más tráfico y se regresaron. Gracias a Dios no me asaltaron, tengan precaución. A mi primo igual, un día anterior le tiraron piedras desde un muro y le quebraron el parabrisas", publicó la persona en sus redes sociales.

Sobre estas denuncias la Policía Nacional Civil (PNC) dijo que no ha denuncias formales con respecto a esos casos, y que probablemente algunos casos hayan tenido que ver con la época de fin de año.