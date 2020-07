Reportan robos en colonia Río Grande, San Miguel

La tranquilidad de la colonia Río Grande, en la ciudad de San Miguel, se ha visto interrumpida en los últimos días por una serie de asaltos y hurtos que mantienen con temor a los residentes. Según las denuncias públicas, los delincuentes cometen asaltos a mano armada y también se ha reportado un caso de hurto en una vivienda a la que los delincuentes ingresaron cuando el propietario no se encontraba. En los casos de asaltos, las víctimas señalan que han sido cometidos por dos hombres jóvenes que portan armas de fuego y un cuchillo, con los cuales las amenazan para que les entreguen sus pertenencias. El último hecho denunciado sucedió el sábado pasado, cerca de las 9 de la mañana, cuando Ana (nombre cambiado) se dirigía a una tienda .

"Salí a comprar y uno de los hombres se escondía detrás de un árbol, yo lo vi, pero no pensé que me habría algo porque era de día y vehículos pasaban, pero no, me sacó el arma y me pidió la billetera y el teléfono" contó. Otro caso ocurrió en un pasaje de la colonia, cuando un grupo de vecinas estaban reunidas afuera de la vivienda de una de ellas y fueron sometidas por dos hombres que les robaron sus pertenencias, que incluían teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Según las víctimas, los ladrones se trasladan en un automóvil blanco y uno de ellos se queda en la esquina de la zona donde comenten los atracos para verificar que patrullas no circulen por la zona.

Consultado al respecto, el oficial de turno de la delegación de San Miguel, manifestó que no han recibido ninguna denuncias por los robos en esa zona.