Represento un pensamiento crítico, fresco”

Manuel Orlando Quinteros Aguilar, conocido por su seudónimo Gerson Martínez, participa como uno de los precandidatos presidenciales del FMLN. Mañana miles de empadronados del partido asistirán a las urnas a elegir al candidato presidencial que el partido llevará en 2019.

Martínez lista algunos de los departamentos en los que dice que tendrá mayor apoyo, destacó en esta plática con LA PRENSA GRÁFICA que tiene apoyo a lo largo del país y también fuera del territorio.

Se definió como una persona de pensamiento crítico, fresco y progresista que tiene al centro de su trabajo a la población. También se refirió al hecho de que la Dirección Nacional del partido lo ungió como el candidato presidencial diciendo que él pidió que dejaran de darle esos apoyos porque quería que en el proceso interno hubiese competencia.

Cerrada la campaña interna, ¿está la gente del FMLN lista para votar por Gerson Martínez?

Absolutamente lista, esperamos una gran mayoría que acompañe nuestra candidatura para obtener esa gran victoria en 2019.

¿Qué compromisos ha hecho con las bases si llega a ganar la candidatura presidencial?

Bueno, es el compromiso de seguir trabajando por nuestro pueblo, de seguir trabajando por la transformación democrática de nuestro país, de profundizar las conquistas de la población, pero además de corregir aquello que no se haya hecho bien.

¿Qué puede ser aquello que no se haya hecho bien que hay que cambiar?

Son precisamente aquellos señalamientos que ha hecho la población que necesita que los políticos, que los servidores públicos y los miembros de los partidos escuchemos más, entendamos y atendamos los llamados de la población, la exigencia de la población y que cuando haya que realizar rectificaciones, se hagan correcciones oportunamente.

¿Por qué el domingo las bases del partido deben votar por Gerson y no por Hugo?

Porque Gerson, su servidor, representa una conducta que es apoyada por la militancia, represento unos hechos, obras, una vida. Porque siempre he tenido una posición muy definida para impulsar firmemente el proyecto transformador que permita elevar la calidad de vida de nuestra población.

Porque siempre desde cualquier tarea que me ha dado mi pueblo he sido un ciudadano y un político rupturista. He roto con la mala política, con el viejo sistema político, con las incorrectas formas de hacer política y he sido un servidor público que he estado todo el tiempo, todos los días no solo cercano a las comunidades sino sirviéndoles dentro de las comunidades, con las comunidades, sintiendo con ellos, soñando con ellos y también reclamando.

Yo no soy un hombre cercano al pueblo, yo soy del pueblo, soy de las comunidades, de la gente y represento un estilo de gestión de gobernar desde los territorios y no desde los escritorios. Gobernar desde las comunidades y no desde las comodidades que es uno de los giros fundamentales que tiene que hacer toda la política en el país.

¿Conecta con el voto joven del partido más que la conexión que tiene su contendiente?

Lo que le puedo decir es que desde los 14 años yo vengo trabajando con la juventud, toda mi vida. Justamente, todos los primeros apoyos que yo recibí, y está en las redes y en los medios, fue de la juventud del FMLN y de las juventudes que no son del FMLN. Mi campaña ha sido apoyada, impulsada de principio a fin con un voluntariado del 99.9 % de jovencitos y jovencitas que todavía el día de ayer (jueves) han seguido haciendo pronunciamientos en Los Ángeles, en Washington, en San Miguel, en Nahuizalco, y todavía hoy por la mañana (ayer).

¿Realmente, Gerson, la cúpula dio instrucciones desde hace meses que se debía votar por usted?

Hubo expresiones, después de pronunciamientos de las juventudes, de los movimientos sociales, de mis hermanos lisiados de guerra que me expresaron su apoyo, hubo también ahí por noviembre, a finales de noviembre o principios de diciembre, hubo expresiones de dirigentes del FMLN planteando el apoyo a una posible precandidatura, sin que hasta ese momento este servidor, Gerson Martínez, se hubiera pronunciado.

Fui a hablar con quienes me habían ofrecido apoyo, les agradecí pero les planteé que yo no iba a ser candidato único desde el principio, justamente por eso yo no emití ningún pronunciamiento y cada vez que la prensa me preguntó le respondí: “Sigo escuchando la población y sigo escuchando a las bases del partido, y en algún momento mi familia y yo tomaremos una decisión que transmitiremos al país”. Lo que en cambio yo propuse fue abrir unas elecciones democráticas, transparentes, limpias y abiertas. Esas fueron mis exigencias en donde hubiera competencia y hubieran condiciones, garantías de igualdad a los contendientes.

Una vez que se comenzaron a cumplir mis peticiones y una vez también que ya había expresamente otro contendiente, hasta ese momento, yo emití un pronunciamiento ante el país y anuncié que me iba a inscribir. Gracias a esa promesa que se abrieron los padrones. Los padrones electorales del FMLN que los mantenía cerrados de años y me parece que ha sido un paso democrático y que además hubiese un debate abierto; y el debate no consistía en que los dos precandidatos hicieran su planteamiento a la base nada más, sino que después venía el debate, el cuestionamiento, la pregunta pero con las bases, con la militancia. Eso es parte de la construcción democrática del FMLN, pero además es una contribución a la democratización del país, a la democratización de los partidos.

¿En cuáles departamentos cree que podría tener más apoyo?

San Salvador, en San Salvador vamos a contar con un apoyo muy muy muy importante. Chalatenango, San Miguel, La Paz, pero tenemos apoyo por todo el país. Naturalmente que es una elección democrática y los militantes votará conforme a su libre albedrío, en libertad completamente y de eso justamente se trata. Pero hay expresiones de una inmensa mayoría apoyando mi candidatura.

¿Modificará el resultado a su favor el hecho de abrir el padrón en el exterior?

El resultado será a favor del FMLN y de nuestro pueblo porque el único ganador, el único ganador tiene que ser nuestro pueblo y el FMLN. En el FMLN no pueden haber derrotados y la apertura del padrón va más allá de los votos en esta elección, es un derecho soberano de la militancia, de las bases del FMLN de poder decidir sobre los destinos del Frente e incidir sobre los destinos del país. El sentido de la apertura que yo he planteado no es estrictamente electoral, lo que he planteado yo, además, algunas modificaciones en el modelo de partido, en el modelo de funcionamiento y organizativo; mi planteamiento es mucho más profundo. También algunos cambios en los sistema de conducción y en sus metodologías y he postulado, he planteado no solo la importancia de la unidad granítica de la gran familia FMLN, que es importante la unidad, sino que he planteado la necesidad de fortalecer la principal unidad, que es la unidad del partido con los ciudadanos, la unidad del partido con nuestro pueblo. Mi planteamiento es un planteamiento mucho más integral para tener un partido que realmente responda a las expectativas, a las críticas y a las exigencias, los sueños de la ciudadanía

Usted dirigió la corriente efemelenista, conocida también como tercerista. Y fueron aliados de los renovadores como de la corriente revolucionaria y socialista, según quién tuviera el poder en el FMLN. ¿Cómo se define ideológicamente?

Siempre siempre me he definido como parte de la gran familia del FMLN, como un institucionalista porque un partido de izquierda, un partido revolucionario representa el bien común, representa nuestro pueblo y nunca he estado de acuerdo con las fracturas y con los agrupamientos. Yo nunca formé un grupo. Yo represento un pensamiento crítico, un pensamiento fresco, un pensamiento que construye, un pensamiento que cuestiona pero que edifica, un pensamiento que une, eso represento. Su servidor es conducta y pensamiento crítico pero también soy obra colectiva.

A usted lo ungió la cúpula del partido como el candidato presidencial. Después de las elecciones del 4 de marzo se vislumbró un cambio. ¿Cómo maneja esa realidad?

Tal como usted como periodista debidamente informada sabe que desde octubre este servidor planteó que no iba a ser un candidato único, y presenté mi propuesta a los organismos del partido; y los organismos del partido, la máxima conducción que es el Consejo Nacional en algún momento toma la decisión de abrir los padrones y abrir una elección democrática y transparente, eso es lo que hice.

Debo decirle algo, algunas personas me decían que aquí nadie en este país que le ofrecen una candidatura la rechaza, pero yo siempre he pensado que la honradez de un ciudadano, de un patriota, de un político es la honradez de sus manos, pero también la honradez de su conducta y actuar conforme a su consciencia y no conforme a su conveniencia. Es importante, romper con las viejas prácticas que habían convertido el servicio público o las elecciones en ambiciones. Para mí, llegar al Gobierno es una expresión de servicio, es una vocación de vida y es un modelo de vida, esa razón me diferencia de los políticos del pasado, de los políticos tradicionales y me considero un político progresista y rupturista.

¿Ha definido quién sería su eventual compañero de fórmula?

Gracias a Dios no soy un autócrata. No creo en los autócratas. Quien tiene que tomar esa decisión es la institución, es el partido FMLN y al final tiene que llegar eso a la decisión de las bases y de una convención nacional, eso plantea la institucionalidad, pero yo espero y he pedido que esa decisión que van a tomar las bases del partido también sea escuchando al pueblo porque al final nunca debemos olvidar que la soberanía del Estado reside en el pueblo.

¿Cuándo entonces se podrían hacer este proceso de elección del candidato a la vicepresidencia?

Yo entiendo, asumo que el proceso hacia la selección y luego la elección de la candidata a la vicepresidencia de la república o candidato tiene que iniciar al más corto plazo y si vamos a construir poderosas y amplias alianzas también hay que consultar con nuestros aliados democráticos, con los movimientos sociales, de tal manera que la decisión que adopte la base del FMLN sea una decisión debidamente informada y responsable con nuestro pueblos.

¿En caso de ser candidato a la presidencia usted ha prometido un Gabinete con igualdad de género, ¿eso significa que su compañero de formula podría ser una mujer?

Efectivamente puede ser una mujer, preferencialmente podría ser una mujer, pero como le decía, no soy un autócrata ni estoy de acuerdo con los autócratas; las decisiones debe tomarlas la militancia y escuchando al pueblo y cuando yo he planteado esta lucha de que el Gobierno debe ser representativo en el sentido de representar a la mayoría de la sociedad que son las mujeres... Un Gobierno realmente democrático y revolucionario tiene que tomar una medida que para mí es revolucionadora: en la organización del nuevo Gobierno el 50 % estará conformado por mujeres valientes, talentosas y capaces, que las hay y muchas, y el otro 50 % de hombres que se les va a exigir la misma entrega y la misma capacidad pero con un fuerte oleaje de juventud.

Como ministro de Obras Públicas dio continuidad a proyectos inconclusos de la anterior administración, como la construcción del bulevar Diego de Holguín, el cual quedó inconcluso debido a la falta de derechos de vía. En lugar de proceder con la expropiación, partió en dos el proyecto y pasó de costar $26 millones a costar $33 millones. ¿Por qué no expropió, si se trataba de un proyecto de interés nacional?

El proyecto se construyó completo, quienes dejaron incompleto fue la administración anterior en donde el costo hundido de lo que no hicieron fue de $93 millones. Esos son hechos de 2004 y ni siquiera ha comenzado el juicio; nos dejaron desfinanciado, aun con que nos dejaron desfinanciados nosotros hicimos un bulevar moderno, no es perfecto pero es moderno. Lo que pasó fue que hay una cuarta oreja pero ahí durante los mismo gobiernos de ARENA, el mismo Ministerio de Medio Ambiente había condenado al MOP de aquella época a que tenía que cumplir con algunas medidas y le prohibió hacer la cuarta oreja. Lo que yo hice fue una solución distinta. Creamos una calzada paralela que ha resuelto; y por qué gastar más dinero de la cuenta. Entonces, nosotros hicimos probablemente el bulevar más moderno del país.