Reprograman audiencia contra alcalde de Olocuilta

La Cámara de la Tercera Sección del Centro, con sede en San Vicente, confirmó ayer la suspensión de la audiencia probatoria por supuesto enriquecimiento ilícito contra Marvin Ulises Rodríguez, alcalde de Olocuilta, en La Paz. El alcalde Rodríguez es demandado por la cantidad de $210,583.78, luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectó irregularidades por la referida cantidad.

La audiencia, que estaba programada para ayer a las 10 de la mañana, se reprogramó para el próximo 19 de marzo, luego de que peritos de la Unidad de Investigación Penal Tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda solicitaron prórroga para presentar diligencias referentes al caso, explicó el tribunal superior a través de una resolución.

“La Unidad de Investigación Penal Tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda justifica que no pudo brindar la colaboración a este tribunal en el sentido de remitir listado de nombres de personas que laboran para la mencionada secretaría de Estado que pudiesen cumplir con la función de perito judicial financiero contable”, expresa el documento.

Agrega que el 22 de enero de los corrientes expiraba el plazo para que el perito topógrafo presentara “dictamen pericial topográfico” en relación con propiedades del jefe municipal y su familia que son investigadas; sin embargo, este también solicitó se le concediera plazo.

“La causal consiste en no estar disponible materialmente la prueba pericial judicial propuesta y admitida por causas justificables y no atribuibles a este tribunal, aún no estando prescrita en el que la parte demandante como la defensora tienen derecho a probar sus pretensiones en igualdad de condiciones”, justificó la cámara.

El jefe municipal de Olocuilta por el partido ARENA y también candidato a la reelección actualmente tiene varias propiedades con “anotación preventiva”, así como vehículos que están a su nombre y varias cuentas bancarias que han sido inmovilizadas como parte del proceso en su contra.

De ser encontrado culpable y una vez quede en firme la sentencia, Rodríguez tendría que devolver al Estado lo sustraído de forma ilícita y quedaría inhabilitado para poder buscar o ejercer un cargo público.

En tanto, la resolución del caso se conocerá luego de la audiencia programada para 15 días después de pasadas las elecciones de alcaldes y diputados, en la cual participará el procesado.

Rodríguez busca reelegirse para gobernar por un quinto período el municipio de Olocuilta.

“Es una burla la justicia, la audiencia probatoria la dejan hasta después de las elecciones. ¿O sea que podría ser culpable del delito y todavía ganar nuevamente la alcaldía?”, expresó un habitante de Olocuilta en una publicación realizada en redes sociales, tras conocer la suspensión y reprogramación de la audiencia.