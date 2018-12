Reprograman juicio en caso abuso a niño

El juicio contra Daniel Enrique Galeano Morales, de 28 años, acusado de la agresión sexual continuada de un niño de cuatro años, estaba programada para realizarse ayer a las 10:30 de la mañana, pero debido a la inasistencia del abogado defensor del imputado tuvo que ser trasladado para el 15 de enero del próximo año.

Galeano fue capturado en enero del año pasado por dicho delito, y su caso llegó hasta la etapa de vista pública en el Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca, en donde el juez José Mauricio Henríquez Iraheta lo absolvió de culpa.

La fiscalía presentó una apelación ante la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente, que resolvió realizar una nueva vista pública con un juez distinto al que inicialmente conoció el caso.

La defensa de Galeano interpuso un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero la sala lo declaró inadmisible.

No obstante, el juicio no se realizó ayer porque el abogado defensor que no se presentó al Tribunal Primero de Sentencia, supuestamente por estar fuera del país, lo que según la parte querellante y la fiscalía puede tratarse de una acción para dilatar el proceso.