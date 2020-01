Reprograman testimonio de peritos de Medicina Legal en el juicio de Karla Turcios

Cuatro testigos más declararán hoy en el juicio contra Mario Huezo, único sospechoso de matar a su pareja, la periodista de Grupo LPG, Karla Turcios. El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer, además, espera que la defensa presente un testigo de descargo.

La coordinadora nacional de feminicidios de la Unidad Especial de Atención a Mujeres de la Fiscalía, Graciela Sagastume, dijo ayer que están conformes con lo aportado por los testigos hasta el momento. Durante el tercer día del juicio contra Huezo, según Sagastume, deberían haber declarado otros tres testigos más, sin embargo, los peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) se excusaron "por estar notificados a otras diligencias".

"Ahorita faltarían cuatro peritos (testigos) solo ellos faltarían de prueba testimonial. Ya luego hacemos la prueba documental y a la fase de alegatos, si la señora juez los habilita", explicó la fiscal. La Fiscalía prescindió de tres o cuatro testigos, agregó.

El abogado defensor de Huezo, Giovanni Rivera, explicó que Fiscalía no ha podido probar que Huezo sea violento. "Lo cual botaría la tesis de violencia física en perjuicio de su pareja y al no haber violencia económica, psicológica o sexual, pues básicamente no hay feminicidio", detalló el defensor.

Además, el padre de Karla, Demetrio Turcios, hizo un llamado al presidente de la república, Nayib Bukele, y a la primera dama para que apadrinen al hijo de Karla y Huezo, quien padece de autismo. El niño quedó al cuidado de sus abuelos tras el asesinato de Karla.