Repunte de violencia es mensaje de pandillas

Especialistas en temas de seguridad pública consultados por LA PRENSA GRÁFICA coinciden en que los últimos hechos de violencia ocurridos en El Salvador pueden obedecer a un mensaje que están enviando las jefaturas de las pandillas al gobierno del presidente Nayib Bukele.

Señalan que, aunque se niegue, existe una tregua con las pandillas desde el Ejecutivo y que está a punto de romperse. La supuesta negociación entre estructuras pandilleriles y el actual Gobierno fue documentada en 2020 por el medio digital El Faro. Además, el exfiscal Raúl Melara inició una investigación de la supuesta tregua, pero hasta la fecha de su destitución no habían avances públicos.

Un analista en seguridad, quien pidió que no se publicara su nombre por temor a que eso afecte su trabajo en las comunidades, dijo que los grupos de pandillas están intentando enviar un mensaje al gobierno. "Algo falta dentro de esos acuerdos elementales que hay, algo que hacer, pagar o conceder y por eso ocurrió el jueves negro", señaló, en alusión al 15 de julio cuando hubo ocho homicidios, el doble del promedio nacional diario.

"Cuando ellos quieren cerrar la llave de muerte lo hacen, pero cuando deciden abren el listado de muertes pendientes. Más que protesta, es un mensaje dirigido en sangre y en muertes", añadió.

Agentes policiales confirman que la supuesta tregua existe y que los pandilleros podrían, en los próximos días, hacer algunas exigencias. "Vienen exigencias de la pandilla, están pidiendo que dejen entrar paquetes una vez al mes a los centros penales y dos visitas mensuales. Ya vamos a ver qué hace el presidente", dijo una fuente policial que pidió anonimato también por temor a represalias.

Además, considera que la política de seguridad de la actual administración no tiene ningún cambio con respecto al Plan El Salvador Seguro implementado en la administración pasada.

"¿En qué ha cambiado la policía? aquí no se ha cambiado absolutamente nada, no hay mayor armamento, no hay mayor investigación y no hay mayores condenas", enfatizó el policía

Bukele aseguró ayer que el enfoque principal de la estrategia de seguridad ya no será la reducción en la cifra de homicidios y que en los próximos días activarán las otras fases del Plan Control Territorial en respuesta al alza de la violencia.

Pandillas siguen operando

El criminólogo Ricardo Sosa considera que las pandillas y el crimen organizado continúan operando en el país y que siguen "haciendo daño a la población, a pesar del impacto y golpes a sus estructuras. Insisten en generar crimen y dolor a las familias salvadoreñas".

Otro agente policial consultado por este medio fue más allá y cuestionó que los días sin homicidio anunciados por el Gobierno no existen. "Esos días se volvieron en desaparecidos, la pandilla mata pero trata de hacerlo lo más discretamente posible. Los ataques a policías se redujeron de la noche a la mañana y fue por el mismo cambio de gobierno. La tregua es obvia".