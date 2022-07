Requiere ayuda para tratamiento médico

José Manuel Garay tiene 69 años y reside en la colonia El Paraíso II de la ciudad de Usulután. Él solicita ayuda para continuar con el tratamiento médico por el padecimiento de pie diabético que le fue diagnosticado el pasado 1 de mayo.

Don José Manuel se dedicaba a la venta de zapatos en la zona comercial de la ciudad usuluteca, que era la principal fuente de ingresos de su familia, y tras detectarle la enfermedad y por el tratamiento que requiere la economía de la familia ha sido considerablemente afectada.

"Yo sentía mis pies dormidos y me revisé y vi que en un pie tenía una infección. En el hospital San Pedro me amputaron un dedo del pie y luego me traté de forma privada. En los dos meses que tengo de estar enfermo, ya gastamos más de $5,000", expresó don José Manuel.

Añadió que permanece prácticamente inmovilizado desde que le amputaron el dedo y tiene que ser ayudado por su familia para moverse.

"Básicamente la familia se sostenía de lo que yo vendía, pero ahora no tenemos ingresos para seguir con mi tratamiento", comentó.

Su hija, Lastenia Garay, solicitó el apoyo de personas altruistas para costear la atención médica de su padre. Si desea ayudar puede llamar al 6111-0349.