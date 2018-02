Requieren más docentes por alta matrícula

La matrícula en el Centro Escolar Meardi, ubicado en el barrio San José, del municipio de Berlín (Usulután), ha aumentado este año significativamente, lo que ha provocado que haya una mayor cantidad de alumnos de la recomendada en algunas secciones.

Armando Gutiérrez, director de la escuela, manifestó que en ciertos salones de clases hay 50 estudiantes, lo que complica a los profesores para tener un desarrollo normal.

Por ello, el centro escolar ha solicitado a la Dirección Departamental del Ministerio de Educación (MINED) dos docentes interinos, dos sobresueldo y un profesor para aula de apoyo, pero no han tenido respuesta. “Gracias a Dios hemos tenido un incremento en la matrícula, pero se ha dificultado para dar las clases, tenemos hasta tres secciones en algunos grados con 40 o 50 alumnos, como tercero, cuarto, quinto y sexto grado, así como en noveno grado. Somos 25 maestros, más dos administrativos y ocupamos más recurso docente”, afirmó Gutiérrez, quien reconoce que no es lo ideal para los docentes y para el alumno que estén sobrepobladas las aulas, pero que no podían negar el derecho de matricular.

Para este año el Centro Escolar Meardi tiene una matrícula de 950 alumnos de primero a noveno grado, 120 más que los recibidos el año pasado, tanto en el turno de la mañana como de la tarde, por lo que al contar con más maestros podrían separar los salones que tienen más de 40 estudiantes.

“La demanda de estudiantes nos ha llevado a pasar grados a la tarde, donde nunca lo habíamos hecho, como primer grado y segundo... Ha sido sorpresivo este aumento de la matrícula, lo que sabemos es que de un centro escolar autónomo se han salido algunos estudiantes y se han venido al centro escolar”, explicó el docente.

Asimismo, para que los estudiantes tengan pupitres han tenido que sacar algunos que estaban en bodegas, no en las mejores condiciones, por lo que en las peticiones también ha sido incluida la necesidad de nuevo mobiliario.

El Centro Escolar Meardi tiene 90 años de funcionar y las autoridades aseguran que en su historia nunca habían tenido un problema similar. “Este año nos ha tocado pesado porque cada grado están bien cargado. En la mañana tenemos 36 alumnos y en la tarde 50, por lo que no es adecuado, ya que los estudiantes necesitan que se les atienda y no solo explicar medio la clase, ya que es necesario que vaya uno por uno. El grado está pequeño, los niños están amontonados porque no hay espacio ni para pararse”, indicó Aída Elena Martínez de Amaya, maestra de tercer grado en la mañana y de cuarto por la tarde.

Informe

La directora departamental de Educación, Raquel Flamenco de Solórzano, manifestó que en los próximos días harán un informe técnico sobre la situación de la escuela antes de otorgar un nuevo docente. “Ellos ya presentaron la necesidad”, indicó.