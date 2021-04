Rescatan a Layka, una perrita que sufría maltrato y abandono de sus dueños en Ahuachapán

La denuncia y a la vez pedido de auxilio de una persona que alertó sobre el maltrato que recibía un perro en una casa ubicada frente al colegio "Alberto Masferrer", de la ciudad de Ahuachapán, surtió efecto.

Al lugar llegó la fundación Naricitas Humedas , junto a los elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), y al verificar, procedieron a rescatar a la perra de mediana estatura, a la que sus dueños mantenían atrapada entre los balcones y la puerta de la casa.

Aunque al inicio se dio a conocer que la perrita permaneció en ese estado por 48 horas, uno de los vecinos dio testimonio que era frecuente ver al animal en ese lugar, día y noche, y que él se encargaba de llevarle agua y comida.

La perrita sufre desnutrición, dijeron en la veterinaria. Foto: Marielos Román.

“La denuncia rápidamente llegó a nosotros, ya que la noticia se volvió viral, y al comprobar el estado de la perrita se procedió a rescatarla. La dueña de la casa, de quien omitiremos el nombre, explicó que la mascota era de su hija de 12 años, pero que no la sabía cuidar, y que no la dejaban entrar porque les bajaba la comida de la mesa. Pienso que si la perrita hacía eso era porque no la alimentaban, así que se le hizo el llamado de atención, ya que los animales son una responsabilidad”, explicó Nancy Arévalo, miembro de la fundación Naricitas Húmedas, de Ahuachapán.

La fundación procedió a llenar el acta correspondiente, y la familia quedó tachada como “no aptos para volver a tener un animal de compañía”.

“La señora no se opuso en ningún momento para que la fundación se la llevara, era evidente que ella no la quería en su casa, pues reveló que la dejaba en ese lugar para que alguien se la llevara. Ahora, Layka, (nombre de la perra), pasa a pertenecer a la manada de Naricitas Húmedas, mientras alguien la adopta responsablemente”, añadió

Por su parte, Edgardo Gutierrez, representante del refugio, añadió que este es un caso más de maltrato a los animales, en Ahuachapán. “Hemos visto casos peores, de maltrato, mutilaciones, perros que usan para peleas, perritas violadas, etcétera, por lo que el llamado es el mismo, que una mascota no es un juguete, y como padres de familia se debe enseñar la gran responsabilidad que conllevan. Fundación Naricitas Húmedas hace una labor titánica, limpiando las malas responsabilidades de las personas”, indicó

Luego de una denuncia ciudadana, agentes del CAM, y la fundación Naricitas Húmedas de Ahuachapán, lograron el rescate de un perrito, al que sus dueños lo mantenían entre el balcón y la puerta de la casa. pic.twitter.com/RJCFBV1r70 — LPGDepartamentos (@LPGDptos) April 29, 2021

