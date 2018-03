Rescatan en tres sitios a 79 pericos recién nacidos

Lee también

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) recuperaron entre el miércoles y ayer 79 polluelos de pericos, entre catalnicas y chocoyos, en distintos lugares del país.El decomiso más numeroso se realizó en el cantón El Espino Arriba del caserío Las Flores, municipio de Zacatecoluca, en La Paz, donde se rescataron 62 polluelos de pericos.Según consta en el acta de la PNC, las aves eran transportadas por sujetos desconocidos que al notar la presencia de las autoridades se dieron a la fuga, dejando tres cajas abandonadas que contenían los polluelos.Los pichones fueron llevados a las oficinas de la División de Medio Ambiente de la PNC en San Salvador y posteriormente a las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).Otros 10 polluelos fueron rescatados por la PNC en el cantón Ánimas Abajo, en Zacatecoluca; y siete en Suchitoto.Según la técnico veterinaria del MARN Kattia Gómez, en la revisión médica los pichones no mostraron señales de golpes o fracturas, por lo que se procedió a alimentarlos. Estimó que algunos no sobrepasaban el día de nacidos, ya que no presentaban crecimiento de plumas, mientras que otros ya tenían varias semana de haber salido del cascarón.Todos los especímenes fueron trasladados a un albergue temporal en Usulután, para su recuperación y reincorporación a su hábitat. Aquí los encargados han adecuado cajas con calentadores para ayudar a que los animales alcancen su madurez.“Muchos animales de la vida silvestre terminan como mascotas, encerrados en jaulas, en espacios no adecuados, bajo dietas no aptas para su especie y en el peor de los casos sometidos al maltrato, pero poco se sabe de su origen”, indicó el MARN a través de un comunicado.