Rescatan tres crías de zorro gris tras quema de un cañal

Tres cachorros de zorro gris, dos hembras y un macho, fueron rescatados por guarda recursos de la laguna de Chanmico, luego de verse afectados por la quema de un cañal, en el que posiblemente murió su madre, en el municipio de San Juan Opico (La Libertad) el pasado martes.Los animales fueron entregados a la unidad ambiental de la alcaldía y esta se contactó con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), donde son atendidos desde el miércoles.“La quema en la agricultura en general afecta a la fauna en el país. No solo afecta a los bosques. En general afecta toda la vida silvestre. Estos zorritos que hemos encontrado, tres zorritos, fue precisamente por eso, y seguramente su madre murió”, dijo Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente.Y es que en las zonas donde se cultiva caña habitan varias especies. “Ellos, como son pequeños y se alimentan de mamíferos pequeños como las ratas, que son habitantes de los cañales, andan por esas zonas. Entonces, son animales bien fácil que pueden vivir ahí, en zonas urbanas. Incluso por su pequeño tamaño no llaman mucho la atención”, comentó Katya Gómez, veterinaria de la gerencia de vida silvestre del MARN.Aunque los tres están estables, el zorro macho llegó más débil y aún les preocupa que pueda sobrevivir, pues aún son lactantes y todavía no ven bien. Una vez mejoren iniciará el trabajo de rehabilitación para que empiecen a cazar por su cuenta. “Se tienen lugares donde se dejan ya solo a ellos. La idea es que no nos vean asociados a la comida”, dijo Gómez.Pohl indicó que generalmente los liberan cerca de donde los encontraron o en las áreas naturales protegidas que tiene el ministerio. En esas zonas también liberan a los animales que son recuperados en operativos de decomisos o los que son entregados por personas particulares.El año pasado atendieron 1,843 animales, que son 913 más que el año anterior, de los cuales se liberaron 672. Otros 1,000 recibieron rehabilitación y 171 fallecieron. Cada año la cifra de animales registrados va en aumento, en parte debido a las denuncias.La funcionaria hizo un llamado a la población a no comprar animales silvestres, porque está penado por la ley, y que colaboren en la denuncia.Además de los tres zorros, en la gerencia de vida silvestre también hay dos gavilanes juveniles que llegaron con las alas recortadas, por lo que deben esperar a que les crezcan para poder liberarlos.Hay una tortuga verde que aún no se ha liberado porque al parecer no es originaria del territorio. También hay un búho que tiene una fisura en un ala y una iguana que perdió una extremidad superior. Generalmente, las lesiones que presentan son por causa humana.