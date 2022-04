Residentes de Mejicanos denuncian servicio irregular de recolección de basura

Residentes de Mejicanos denunciaron el servicio irregular de recolección de basura ofrecido por la alcaldía y que ha llevado a que los desechos se acumulen en varios puntos del municipio.



En los condominios de la Colonia Zacamil, Ruth Rodríguez indicó estar preocupada porque la acumulación de basura causa enfermedades a los habitantes de la zona, por lo que pidió a la comuna una mejora en el servicio.

“El servicio está irregular y estamos viendo que vienen cada tres o cada cinco días. A veces tardan hasta una semana. Nosotros no queremos que nos dé tifoidea, hay demasiadas moscas y por el olor nos enfermamos del estómago. Deberían de ver que los ancianos y los niños se están sintiendo mal, deberían regular más el servicio”, dijo Rodriguez este miércoles.

La habitante de Mejicanos aseguró que la recolección de basura "siempre ha estado mal" y que solo en las elecciones los candidatos a alcaldes atienden el problema.

Los habitantes del municipio denuncian promontorios de basura en diferentes puntos de Mejicanos./Julio Umaña

Asimismo, en el edificio 119, cercano al Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", siempre en Zacamil, vendedoras de tortillas, de ropa, de fruta y verduras también señalaron que el servicio de recolección de desechos sólidos es irregular.

"Aquí pasa el camión de vez en cuando, a veces pasa hasta las 10:00 de la noche, y ese es un problema porque a veces la gente ya está dormida para sacar su basura y hay otra gente que a cualquier hora viene a tirarla”, dijo una de las comerciantes.

En los Condominios Atlanta, de la Colonia La Gloria, una madre de familia confirmó que el servicio es irregular y señaló que los habitantes de la zona no tienen claridad sobre los horarios del camión recolector.

Usuarios en redes sociales también han expresado sus quejas. Algunos señalan que el problema lleva más de una semana. "Promontorios de basura en Colonia Lorena, Zacamil, zona Constitución, San Ramón. He llamado cuatro veces desde el 11 de abril y no han resuelto. Quien me atendió ahora me dijo que incluso intermanente la unidad de saneamiento ambiental no responde llamadas", escribió un usuario de Twitter ayer.

Usuarios en redes sociales afirman que el problema lleva más de una semana en algunos lugares de Mejicanos./Julio Umaña

"Ayer (martes) no pasaron recogiendo la basura, así está en muchas colonias de Mejicanos, incluyendo la mía", dijo otro tuitero este miércoles, citando una publicación donde se observa un promontorio de basura en la Calle al Volcán.

"Un llamado de atención para que puedan retirar la basura ubicada en los 400, sobre Calle al Volcán, antes de llegar a la Unidad de Salud. Este día (ayer) en teoría toca que la retiren. Se vienen las lluvias, tendremos que verla desparramada", se quejó otro usuario, que además etiquetó a la cuenta de la alcaldía.

"Buenas noches, por favor manden el tren de aseo a Urbanización Metrópolis Norte, ya tienen una semana de no pasar y el mal olor de la basura no se soporta. Están fallando demasiado seguido", afirmó otro en un tuit publicado anoche.

LA PRENSA GRÁFICA buscó este miércoles al alcalde de Mejicanos, Saúl Meléndez, para consultarle sobre las quejas de los ciudadanos, pero un vigilante de la comuna dijo a este periódico que debía pedir una cita para hablar con el funcionario. También se ha contactado a la oficina de comunicaciones de la municipalidad, quien ha prometido responder en el transcurso de este día.