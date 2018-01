Residentes de cantón con temor por amenaza

Con temor viven los habitantes del cantón San Rafael Lotes, ubicado en la zona norte de Zacatecoluca, La Paz, a un costado de la calle que lleva al volcán Chichontepec, debido a las supuestas amenazas que pandilleros han hecho a varios residentes del lugar.

Vecinos del cantón aseguraron que, al parecer, pandilleros que delinquen en el sector hicieron circular una lista con nombres de las personas que deben abandonar la comunidad, o de lo contrario, serían asesinadas, aunque los vecinos tampoco descartan que pueda tratarse de algún grupo de exterminio o de la misma Policía.

“La verdad es que estamos atemorizados porque esos papeles con nombres los han andado tirando en el cantón, pero no sabemos cuál es el motivo, porque hay mujeres y jóvenes que no se meten en nada y uno se pregunta por qué quieren que se vayan”, comentó un vecino, quien pidió no ser identificado, aunque algunos habitantes indicaron que el motivo de estas amenazas podría ser que los pandilleros creen que algunas personas han dado información a la Policía sobre la estructura que delinque en el cantón.

“Hay gente que está en esa lista que se ha ido del cantón, pero hay otra que se ha quedado aunque arriesgue su vida, porque no tienen para dónde irse”, comentó otro de los residentes.

El cantón San Rafael Lotes es considerado por las autoridades como de alta incidencia delincuencial, debido a la presencia de una estructura de grupos terroristas que en su mayoría está integrada por personas que nacieron y se criaron en el lugar, o por familiares de residentes de la comunidad.

Consultados al respecto, jefes policiales de la delegación de La Paz aseguraron desconocer el problema, y dijeron que no han recibido ninguna denuncia.