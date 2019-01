Residentes de urb. Las Brisas se quejan por botadero de basura

El olor fétido de animales en descomposición es insoportable, así como la cantidad de basura que a diario llegan a tirar a la urbanización Las Brisas II, en la ciudad de San Miguel, por lo que habitantes piden a la alcaldía migueleña que lleguen a limpiar la zona.

De acuerdo con los residentes, algunas personas llegan a tirar desperdicios y dejan a toda la comunidad con el problema de los malos olores. Aseguran que el servicio de aseo no pasa por la zona, y por ello se ven obligados a depositar la basura en terrenos.

"Hasta acá no viene el camión de basura, es por eso que a nosotros nos toca pagarle a (conductor de) un pick up para que nos lleve toda la basura, algunas personas más pobres que yo prefieren venir a tirarla acá, y nosotros que vivimos enfrente es que no soportamos el mal olor", expresó una mujer que estaba en el sitio.

A pocos metros de donde se encuentra el botadero ilegal de basura a cielo abierto hay alrededor de 25 viviendas. Las familias afirman que el mal olor llega hasta sus casas y en varias ocasiones han llamado a un programa de televisión que el alcalde Miguel Pereira utiliza para escuchar denuncias de los migueleños y, supuestamente, darles solución; sin embargo, hasta ahora no han recibido respuesta.

En el lugar hay un letrero de la alcaldía advirtiendo que es prohibido tirar basura y que se pondrá una multa de $114.29, pero nadie obedece.

Los afectados aseguran que han llamado a un programa del alcalde de San Miguel para pedir que se intervenga el botadero a cielo abierto, pero les han escuchado la petición sin dar solución.