Residentes del Rosales sin recibir salario

Más de 100 médicos residentes del Hospital Nacional Rosales denunciaron ayer que no se les ha hecho efectivo el pago de salario de tres meses, dicen sentirse sin salida ante la situación, ya que ni el director del hospital, Mauricio Ventura, ni las autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) les han notificado por qué no les pagan enero, febrero y marzo, algo que está violando la ley.

“Psicológicamente también estamos afectados porque estamos pendientes de nuestras familias; muchos tenemos hijos, padres que dependen de nosotros, y por estar 24 horas los siete días de la semana no tenemos otra forma de ingresos. Lamentablemente nos entregamos completamente al trabajo y queremos una respuesta”, dijo Alicia Galán, una de las residentes afectadas con el tema del no pago.

Los residentes aseguran que la situación no es nueva, ya que todos los años se enfrentan a la misma situación, pero nunca las autoridades del MINSAL han trabajado para solucionar el problema que les afecta, ya que están realizando un trabajo con jornadas extensas y de manera gratuita.

“Exigimos, en primer lugar, que se nos pague inmediatamente, que se nos informe formalmente, por escrito, por qué razón no nos pagan, que emitan los contratos para poder legalizar nuestro trabajo de forma adecuada y también exigimos que este proceso no se repita año con año, que las instituciones tomen cartas en el asunto y poder realizar un proceso administrativo adecuado, para poder realizar un proceso para que en años venideros no vuelva a ocurrir esta situación”, señaló Diego Bran, residente del área de Neurocirugía del Rosales.

Además, denuncian que trabajan hasta 60 horas consecutivas sin descansar y que las autoridades del Rosales les han prohibido comer dentro del hospital, algo que para los médicos residentes no tiene razón de ser, por sus ocupaciones.

Los médicos alegan que el no alimentarse bien y en las horas adecuadas los podría llevar a brindar un mal servicio con los pacientes, ya que estarían agotados por falta de descanso y alimentación.

“Las condiciones en las que vivimos la mayoría de residentes no son las adecuadas, son cuartos y cuestiones que no tienen las condiciones mínimas adecuadas, baños inadecuados, falta de alimentación, falta de agua potable para nosotros; todas estas cosas siempre se han presentado, pero se ha agudizado más la problemática. Son turnos de unos tres días seguidos, y a la larga el efecto es duro y, pues, por lo tanto, disminuye el rendimiento de una persona al trabajar en esas condiciones”, agregó Bran.

Por su parte, médicos del Rosales apoyaron a los jóvenes residentes y afirmaron que las condiciones en las que trabajan son indignantes y que los tratos hacia ellos son injustos.

“No les permiten que entren comida, les quitó la comida, ya el hospital no les da ningún tiempo de comida a pesar de que están de noche acá, ¿dónde van a encontrar comida afuera si salen a las 11 o 12 de la noche a querer comprar comida afuera? No tienen permiso de salir porque están como médicos residentes y no se les permite salir del hospital, a qué hora van a comer, ¿se les da agua potable para estar bebiendo aunque sea? Tampoco”, comentó Rodolfo Canizález, secretario primero de conflictos de médicos del Hospital Rosales.

Ante la situación, LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión del director de Hospital Rosales, Mauricio Ventura, pero en la dirección se informó que se encontraba fuera de las instalaciones en una reunión de trabajo.