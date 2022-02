Resolución de Sala Constitucional genera dudas

La resolución emitida por la Sala de lo Constitucional impuesta, en el sentido de ordenar a la Asamblea legislar que las personas trans puedan cambiar su nombre por razones de identidad de género generó dudas en el órgano legislativo.

Así, las diferentes fracciones de la Asamblea asumieron posturas sin consenso sobre cómo procederá el órgano de Estado. El primer señalamiento fue hecho por Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo), quien manifestó que la resolución no solo podría dividir al colectivo por la legitimidad de la Sala.

"Las resoluciones que emite, las que nos gustan y las que no, son actos nulos jurídicamente hablando. Sí considero que los derechos de la población LGBTI y trans no son nulos; son válidos, como siempre han sido", apuntó; y agregó que el problema en la Asamblea, en todo caso, es que esta es dominada por el oficialismo y esta ha sido clara en no ser a favor de los derechos de la comunidad.

Luego, la diputada Anabel Belloso (FMLN) recordó que su partido ha presentado iniciativas en el tema, y que estas fueron enviadas a archivo. "La Asamblea, del 1 de mayo a la fecha, pudo haber resuelto eso, sin necesidad de que una Sala impuesta, cuestionada, tuviera que emitir resolución", indicó, y agregó que han vuelto a acompañar una propuesta de Ley de Género, que no ha querido ser abordada por el oficialismo en la comisión de la mujer.

Luego, ARENA y PCN indicaron que primero deben leer la resolución para emitir opinión.