Resolución por caso jesuitas: seis acusados pasan a instrucción con orden de detención y otros cinco con medidas alternas

El juez José Alberto Campos, del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, decidió que el proceso judicial por los delitos relacionados al asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras pase a fase de instrucción con 11 de los 13 acusados, de los cuales seis tienen orden de detención provisional y cinco recibieron medidas alternas a la detención.

Entre los acusados que recibieron instrucción con detención provisional está el expresidente Alfredo Cristiani, a quien el juez le decretó la medida por el delito de comisión por omisión en el delito de asesinato.

"No queda más que decretar la detención en contra de esas personas (refiriéndose a Cristiani), porque no se presentaron al juzgado y no enviaron abogados", dijo el juzgador durante la lectura de la resolución.

Tras conocerse la decisión, Cristiani publicó una carta a través de la cuenta en Twitter de su hija, Claudia Cristiani, en la que hizo su descargo. Aseguró que no participó en la decisión de asesinar a los sacerdotes y a las dos colaboradoras y que no se sometió al proceso porque "en estos momentos no hay garantías procesales en El Salvador".

Los otros acusados que pasaron a instrucción con la orden de ser capturados y guardar prisión de forma provisional son: Rodolfo Parker, por el delito de fraude procesal y encubrimiento personal; Nelson Iván López, por el delito de comisión or omisión en el delito de asesinato; Joaquín Arnoldo Cerna Flores, por cómplice en el delito de asesinato; y Óscar León, por fraude procesal y encubrimiento personal.

Al general retirado Inocente Orlando Montano también se le decretó instrucción con detención, pero él actualmente cumple una pena de prisión en España tras ser encontrado culpable de participar en los asesinatos de cinco de los sacerdotes jesuitas que tenían nacionalidad española: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López. En este nuevo proceso en El Salvador está siendo juzgado por el asesinato del sacerdote salvadoreño José Joaquín López y López y por las colaboradoras Julia Elba Ramos y Celina Ramos.

Otros que están siendo acusados en el proceso y que este viernes 11 de marzo recibieron medidas alternas a la detención son Rafael Bustillo, Camilo Hernández, Rafael Larios, Juan Orlando Zepeda y Manuel Ermenegildo Rivas. Los primeros dos fueron favorecidos por el juez porque se presentaron a la audiencia inicial de forma voluntaria, mientras que los otros tres debido a problemas de salud que lograron demostrar.