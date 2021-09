Resoluciones de jueces y magistrados impuestos serán ilegales

Las resoluciones que emitan los 98 jueces y magistrados nombrados y juramentados el pasado domingo por el presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, serán nulas e ilegales.

Así lo afirman diferentes expertos consultados sobre la legalidad que puedan tener sus resoluciones y sus nombramientos al frente de los diferentes juzgados o cámaras en las que fueron electos con los votos de 13 de 15 magistrados de la CSJ.

José Marinero, presidente de la fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ), señaló que los nombramientos de esos funcionarios fueron hechos en contravención a la medida cautelar emitida por la Cámara de Familia de San Miguel la semana pasada, que ordenaba a la CSJ abstenerse de implementar el Decreto Legislativo 144, que cesaba a más de 200 funcionarios judiciales.

"Más que un desafío a una orden judicial, es una burla a la justicia independiente, una confirmación de que el Estado de derecho ha desaparecido en El Salvador y de que la decisión del poder político -particularmente de Bukele- está por encima de cualquier derecho ciudadano", aseguró Marinero.

El abogado constitucionalista Enrique Anaya cuestionó también los nombramientos de los funcionarios y aseguró que fueron electos ilegalmente y son inconstitucionales.

"La CSJ no cumplió la orden judicial, por lo que ha dicho la persona que ocupa ilegalmente las oficinas de la Corte, dijo que no habían cumplido la resolución porque estaba apelada y entonces estaba suspendida, eso es falso. En la Ley Procesal de Familia señala que cuando se trata de medidas cautelares ninguna petición de incidente suspende la aplicación de la medida cautelar", indicó Anaya.

Los dos profesionales de derecho constitucional coinciden que los nombramientos vulneran no solo las leyes internas del país, sino también los tratados internacionales. Según datos brindados por López Jerez, 100 funcionarios presentaron su renuncia y 112 decidieron acogerse al régimen de disponibilidad, que los deja en sus cargos por cinco años más, con prestación de servicios.

Marinero va más allá y considera que todas las resoluciones que emitan en los próximos días los funcionarios impuestos serán nulas e ilegales.

"Al ser ilegales los actos de ejecución del decreto 144 (por estar suspendidos sus efectos) en mi opinión todas las decisiones que provengan de esas personas serán también nulas e ilegales", cuestionó Marinero.

Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Germán Rivera, afirmó que no se ha seguido el proceso constitucional para el nombramiento de los nuevos jueces y magistrados y ello incide en todo lo demás.

El representante del CEJ asegura que en la Constitución están establecidos los requisitos a seguir cuando existe una vacante. Rivera dijo que el artículo 187 detalla que deberán solicitarse ternas al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). "Estas no se hicieron, entonces estos nombramientos no cumplen con los requisitos constitucionales", aseveró.

Además, mencionó que a pesar que los nombramientos no sean constitucionales estas personas empezarán a fungir en los tribunales, impartirán justicia y sus resoluciones tendrán efecto, aunque se consideren ilegales.

Agrega que muchas de las decisiones que tomen los juzgadores pueden beneficiar o perjudicar a los imputados y eso tendrá que respetarse por las partes que intervengan en los procesos.

"Imaginemos que uno de estos jueces ponga en libertad a un procesado porque en el proceso consideró que había que hacerlo, el procesado no tiene la culpa y se da la libertad, no se le puede decir por eso mire usted no puede quedar en libertad", explicó Rivera.

Pueden reclamar nulidad

Marinero aseguró que aquellas personas que resulten afectadas por las resoluciones emitidas por los funcionarios que fueron colocados en las diferentes sedes judiciales podrán eventualmente solicitar la nulidad del proceso que enfrentaron.

"Aunque ahora parezca remoto, las personas afectadas por estas decisiones ilegítimas podrán reclamar la nulidad de estas decisiones y exigir a los que las dictaron -desde un cargo que no podían legítimamente asumir- las responsabilidades que correspondan por las violaciones a sus derecho", dijo.

Los tres expertos en materia constitucional coinciden en que ya no existe independencia judicial en el país luego de conocer que la CSJ monitoreará el trabajo de los tribunales y despedirá a aquellos funcionarios que no cumplan con los plazos establecidos, lo cual influirá en las decisiones de los jueces.