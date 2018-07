Responsabilidad de uso de métodos anticonceptivos recae mayormente en las mujeres, solo 0.3% usa esterilización masculina

Para conmemorar el Día Mundial de la Población, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, en inglés) ha escogido este año hablar sobre planificación familiar, un tema en el que El Salvador ha mostrado avances importantes, destacó el representante de UNFPA El Salvador, Hugo González, pero que en muchos otros países siguen siendo bajas las estadísticas y sigue siendo una carga que llevan sobre sus hombros especialmente las mujeres.

En El Salvador, anotó González, el 72 % de las mujeres en edad reproductiva hace uso de la planificación familiar y de ese total el 68 % utiliza métodos modernos, lo que ha permitido, comparativamente hablando, pasar de la época de los años cincuenta cuando las mujeres daban a luz a 6.1 hijos a la época actual en donde esa cifra es de 2.1 hijos, en promedio.

Y se estima que esa cifra siga bajando hasta 1.8 hijos para el año 2050.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2014, citada por UNFPA, entre esos métodos modernos de planificación familiar se encuentran la esterilización femenina y la esterilización masculina. Esta última, sin embargo, solo representa un 0.3 % cuando la primera representa el 37 %.

Según González, la mayoría de los métodos de planificación familiar están orientados a afectar el cuerpo de las mujeres, porque aún no hay estudios científicos concretos que puedan ampliar la oferta para que también puedan planificar hombres.

De momento, solo existe la intervención (los de barrera –preservativos–), pero el uso de condones masculinos representa apenas el 4 % de ese 68 % de métodos de planificación familiar modernos contemplados en la referida encuesta.

Al 37 % de la esterilización femenina le sigue 20 % de métodos inyectables, mayoritariamente utilizados por mujeres.

En los últimos tres años se comenzó a hablar en Estados Unidos de un anticonceptivo no hormonal para hombres que prometía revolucionar el control natal. No obstante, la industria farmacéutica continúa realizando análisis clínico-científicos.

“Hay una agenda de investigación sobre esos temas, que no necesariamente está siendo promovida por nosotros como UNFPA, sino más bien por la industria farmacéutica, pero hasta el momento todavía no ha habido un avance sustantivo en cuanto a la utilización, por ejemplo, de métodos hormonales para los hombres con estos fines. Pero sí se han estado haciendo investigaciones para poner a la disposición algunos métodos. Hay pruebas experimentales que todavía no han dado resultados concretos”, reiteró el representante de UNFPA El Salvador.

Menos embarazos, menos riesgos

Todos los esfuerzos que se han venido haciendo desde el reconocimiento de los Estados miembros de Naciones Unidas sobre que la planificación familiar es un derecho de las personas a decidir cuántos hijos tener y cuándo no tenerlos han posibilitado que los servicios de salud se acerquen a la población y que se brinde información sobre los métodos de planificación familiar y sean garantizados para las comunidades urbanas y rurales en los sistemas de salud pública.

Esa es la razón por la que el número de hijos que da a luz una mujer ha ido disminuyendo.

Íntimamente relacionadas con este tema están las estadísticas de mortalidad materna, porque cada embarazo contrae un riesgo que se acumula a lo largo de la vida reproductiva de la mujer, riesgos de enfermar, morir o sufrir alguna discapacidad.