Restos de hermanos Carranza son enterrados en San Alejo, quienes fallecieron por intoxicación de gas en Maryland

Foto: cortesía

Los salvadoreños identificados como Carlos Ramón Carranza y su hermano, Luis Eduardo Carranza, fueron enterrados esta tarde en San Alejo en el departamento de La Unión, luego de morir el pasado martes 4 de enero en Maryland, Estados Unidos, a causa de una intoxicación causada por monóxido de carbono.

El hermano menor de los Carranza, Bryan Carranza, manifestó durante el sepelio que siempre los extrañaran. “Siempre me andaban cuidando y no había día que no llamarán preguntando por mí. Agradezco esa preocupación”, expresó Bryan.

Carlos Ramón y Luis Eduardo fueron despedidos con música y en compañía de sus seres queridos.

#ElSalvador | Los hermanos Carranza fueron enterrados este domingo 23 de enero, en el cementerio de la ciudad de San Alejo, La Unión. Fallecieron por una intoxicación causada por inhalar monóxido de carbono, en #EUA.

Video: LPG/M. Lovo. pic.twitter.com/a6VAgvv75j — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) January 24, 2022

Según las autoridades, los hermanos se encontraban en la vivienda y habrían fallecido a eso de las cuatro de la tarde, dos horas después de que encendieran la planta eléctrica para evitar el frío y las bajas temperaturas que han azotado la zona del DMV (Washington DC, Maryland y Virginia) desde el lunes 3 de enero debido a una tormenta invernal.

Desde muy jóvenes, hacía seis años, los hermanos llegaron a Estados Unidos para poder superarse y encontrar oportunidades. El momento llegó cuando tuvieron la idea de vender pan dulce en la comunidad donde se encontraban viviendo.