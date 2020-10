Restricción a policías para ocupar sus armas genera polémica

La Policía Nacional Civil (PNC) volvió a rectificar que los agentes no pueden portar arma de fuego en horas no laborales si no cumplen con los requisitos establecidos. Esto a pesar que, en declaraciones anteriores, el director general de la corporación, Mauricio Arriaza Chicas, declaró que los agentes continuarían con el uso discrecional del arma para defender su vida, la de la población y la de sus familias.

El comisionado Romeo Américo Pereira, jefe de Delegación Libertad Norte, mediante un memorándum, notificó a sus subordinados que todo el personal policial que tramite el carné de autorización de portación de arma de fuego deberá cumplir con ciertos requerimientos y si nos los cumple no podrá andar y usar su arma en días de descanso.

Solicitud de permiso de portación de arma de fuego de equipo policial en horas no laborales, constancia de salud mental, constancia de antecedentes disciplinarios y licencia de portación de arma de fuego vigente, son los requisitos que deben cumplir, según la notificación de Pereira al personal.

En el caso de los agentes que no la posean podrán tramitar dicho permiso, con el visto bueno del jefe inmediato, siempre y cuando el agente policial justifique que ha sido amenazado en su lugar de residencia o trabajo, mientras realiza el debido proceso.

Arriaza Chicas había prometido que "todos los policías van a estar autorizados para poder portar su arma de fuego en horas no laborales, es parte del equipo de cada miembro de la institución policial", pero eso ha cambiado durante los últimos días.

Según Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la PNC, los líneamientos para portar las armas en horarios no laborales fueron inconsultos y algunos de ellos generan gastos para el agente. "Esto es una burocracia que afecta al policía en estos momentos", dijo.

Amenazados

Según Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la PNC, lo que se hace con esta medida es amenazar la vida de los agentes. “Han dicho que no se pueden sacar las armas en horarios no laborales y que si lo hacen habrán sanciones”, explicó.