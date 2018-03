Restricción vehicular por trabajos en autopista Comalapa

Lee también

El paso vehicular está restringido en un tramo de la autopista al aeropuerto internacional, a la altura del kilómetro 11.5, por trabajos que realiza el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) en el carril que conduce del aeropuerto hacia San Salvador.Se intervendrán siete losas de concreto hidráulico, las cuales serán demolidas, luego se retirará el material defectuoso de la base, se colocará relleno de lodocreto y se pondrá nuevas losas de concreto hidráulico, todo con una inversión de $55,000.Estos trabajos tendrán una duración de aproximadamente 25 días y se trabajará en jornadas diurnas y nocturnas. “La colocación de estas nuevas losas y del concreto hidráulico lo haremos por la noche, por la movilidad que esto implica. Sin embargo, hay que aclarar que durante el día vamos a estar esperando la resistencia adecuada y por eso eventualmente ven que no hay trabajos en la zona, solo la señalización”, expresó Felipe Rivas, director de la institución.El año pasado realizaron trabajos similares en esta autopista, pero en el carril de ascenso al aeropuerto debido a un hundimiento. “Es una falla en la base, lo único que aquí vamos a evaluar es si efectivamente también se debe a la misma filtración de agua o es únicamente a un deterioro del relleno”, agregó Rivas.En la zona hay una obra de paso debajo de la vía. “Ya fuimos a inspeccionar, la estructura de esa obra de paso está en buen estado, todo indica que es el material de relleno el que nos ha fallado, que puede ser por filtración y otras causas, eso es lo que vamos a evaluar inmediatamente”, dijo.Mientras se realizan los trabajos se tendrá un dispositivo de tráfico para permitir el paso en dos carriles. El área de intervención mide 12 metros de largo por 9.20 metros de ancho, que es el ancho de los tres carriles. Los trabajos comenzaron en el carril interior y para hoy se espera hacer un carril provisional en el arriate central, para seguir los trabajos en el carril de en medio.Se recomienda que el transporte pesado use el carril exterior y el transporte liviano pase por el carril provisional. Además de que se utilicen vías alternas para evitar más congestión, en la vía pasan 50,000 vehículos al día.“Importantísimo el llamado a la ciudadanía a que en este paso en particular reduzca la velocidad, tome las precauciones y también que aquí hay una ruta alterna que es la antigua calle a Zacatecoluca, la antigua calle a San Marcos”, añadió Rivas.