"Resulté con covid-19 después de estar 45 días en el albergue"

Dos albergues, seis pruebas de covid-19 y 50 días en centros de contención. Esos son los números que identifican a Horacio (nombre ficticio), un joven de 26 años, que resultó positivo de covid-19 albergado en el centro de contención del polideportivo de Merliot, en Santa Tecla (La Libertad).

El joven fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a 20 metros de su casa ubicada en el municipio de Soyapango, del departamento de San Salvador, el 7 de abril pasado.

A Horacio lo capturaron mientras paseaba a sus dos perros en el parque de su colonia en Soyapango. A él, sin embargo, tras ser sorprendido fuera de casa, le permitieron ir a su habitación a recoger sus documentos de identidad y a despedirse de su mamá .

"Mis perros les gruñían a los policías. Ellos están entrenados para defenderme y los agentes me estaban apuntando con sus armas", relata el joven, quien asegura que cuando fue detenido no estaba infectado de coronavirus, pues guardaba precauciones para no contagiarse.

Ese 7 de abril estuvo durante dos horas bajo el sol, en una cancha de su colonia, donde fue presentado a los medios de comunicación por haber violado la cuarentena. Dos días después, llegó al centro de contención Casa de Retiro Nuestra Señora de Monte Carmelo, siempre en el municipio de Soyapango. Allí, le hicieron tres pruebas para verificar si tenía , o no, la enfermedad: el 22 de abril, 4 y 10 de mayo. Todas esas pruebas resultaron negativas, asegura.

"Lo raro es que pasé 45 días, tres pruebas negativas y a la cuarta salí positivo. Yo gozo de excelente salud, sin ningún síntoma o enfermedad adicional", explica Horacio, quien aún permanece en cuarentena en el polideportivo.

A él lo trasladaron junto a 17 personas más por anunciar, el 21 de mayo pasado, que harían una huelga de hambre como medida de presión al Gobierno para que lo dejaran regresar a su casa. La respuesta de su prueba se la dieron vía oral horas después de ese anunció: "De momento no tengo nada oficial, ni un papel que me diga que tengo covid-19, ni medicina me han dado y ni me hablan de cuándo me van a llevar a un hospital".

Junto a Horacio, desde el centro de contención en Soyapango hasta el polideportivo Merliot, fueron trasladados cuatro personas más. El resto , que permanecía en ese mismo albergue, fueron llevados a las sedes de Ciudad Mujer en Morazán y Colón.

Horacio, sin embargo, no estuvo aislado desde que lo trasladaron al polideportivo y cuando le habían confirmado que tenía covid-19; sino un par de horas después. Mientras tanto compartía habitación con otros dos compañeros y podía andar sin restricciones por el albergue.

"Los primeros días el personal médico no querían subir a darnos la alimentación, así nos tocó entregarla a nosotros. No nos explicaron por qué", aclaró Horacio, quien junto a Gerson, otro albergado, le entregaron comida a sus compañeros por una semana.

El joven les ha preguntado a las autoridades del centro de contención cómo es que se contagió, sin embargo, nadie le explica qué pasó o por qué le dio positiva su prueba. Lo último que sabe es que no lo llevarán a un centro de salud, pues no tienen lugar para él y ahora solo espera que los resultados de las dos pruebas que le realizaron el 23 de mayo pasado resulten negativas.