Retenes policiales deciden quién entra y quien no a Ahuachapán, pese a que PNC lo niega

Un día después de que se confirmara un caso de coronavirus en Metapán, Santa Ana, retenes policiales fueron instalados en los puntos de acceso al municipio de Ahuachapán para impedir el libre ingreso de personas, confirmó el mismo jefe policial del lugar José Luis Mancía Valle presente en uno de los controles.

Policías instalaron controles en los accesos hacia Ahuachapán para decidir quién entraba y quién no. Foto de LA PRENSA/Miguel Marroquín

Uno de los retenes está en el municipio de El Refugio, en la carretera que conecta Ahuachapán con Chalchuapa; otro está en el cantón Platanares del municipio de Guaymango, por los que quieran llegar desde la carretera Litoral de Sonsonate o la zona costera. Pero al parecer no eran los únicos.

"Ahorita hay dispositivos policiales, específicamente controles vehiculares, en todos los puntos de ingreso al departamento de Ahuachapán, llámense estos pasos habilitados o no habilitados, comúnmente llamados pasos ciegos", reiteró.

Policía realiza contra vehicular en el kilómetro 79 de la carretera Panamericana en el municipio de El Refugio en #Ahuachapán. Solamente permiten el paso a residentes de ese departamento

"El objetivo es que aquellas personas que quieren ingresar al departamento de Ahuachapán tengan una causa justificada, de no tener una causa justificada, esas dos normativas (Estado de Emergencia y Estado de Excepción) restringen el derecho de ingreso al departamento de Ahuachapán. No es otra cosa más que esa", dijo, desde el puesto en El Refugio, a este medio de comunicación.

Se constató en el lugar que a las personas que mostraban residencia en Ahuachapán con su DUI las dejaban pasar. El resto eran regresadas, incluyendo vehículos con materiales de construcción y alimentos.

El Gobierno no ha comunicado por ningún canal esta disposición; sí informó en la noche del miércoles que se instaló un cordón sanitario pero en el municipio de Metapán, por el primer caso de Covid-19 en el país. El viceministro de Operaciones en Salud Francisco Alabi dijo que los retenes en ese lugar no impedían la libertad de tránsito, pero los policías y militares sí lo hacían, en Metapán.

Al consultarle a Mancía si los controles de acceso a Ahuachapán que él dirige están relacionados al cordón sanitario en Metapán, aclara que no, que son aparte.

"Mire lo que pasa que yo, en mi calidad de jefe territorial, estoy tomando esta decisión porque me la faculta, me la faculta el decreto del Estado de Emergencia y la ley temporal de restricción de derechos constitucionales. En mi calidad de jefe de delegación estoy haciendo este tipo de dispositivos porque esas dos normativas me lo facilitan, me lo autoriza, me dan competencia para eso. Eso significa que en el departamento de Santa Ana o el municipio de Ahuachapán, podrán tomar sus propias decisiones en atención a estas dos normativas", dijo tajante.

Por si fuese poco, agregó: "esta medida se va a implementar hasta que termine la emergencia o hasta que las normativas que ya le mencioné queden sin efecto", mencionó.

Pese a que quienes controlaban el paso eran policías, Mancía dijo que "no es un dispositivo que estamos realizando como institución policial, si no que lo estamos realizando en atención al Comité Departamental de Protección Civil, Comité Municipal de Protección Civil y los Comités Locales de Protección Civil".

Por su parte, la Policía Nacional Civil dijo en su cuenta en Twitter que todo eso es falso. Sin embargo, este periódico lo corroboró en el lugar y tiene las declaraciones de Mancía.

⚠️ALERTA #TráficoSV



Desmentimos video que circula en redes sociales sobre un cierre de carretera hacia Ahuachapán, recuerda durante la emergencia por Covid-19 muchas informaciones falsas están circulando, te recomendamos estar pendiente de las redes oficiales.#AlertaCOVID19 — PNC El Salvador (@PNCSV) March 19, 2020

La comisionada presidencial Carolina Recinos dijo esta semana que las restricciones de tránsito serían emitidas de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Salud y dependiendo de las zonas afectadas por Covid-19. Dijo que cuando se tomen este tipo de medidas serán dadas a conocer por el Gobierno.

Se desconoce si se tomarán medidas ante la decisión tomada por el jefe policial al impedir la circulación hacia Ahuachapán.

Algo similar ocurrió este día en San Miguel, donde el alcalde Miguel Pereira se reunió de emergencia con la Comisión Municipal de Protección Civil (PNC) y decretó un cordón sanitario para revisar el estado de salud en los accesos a la ciudad e impedir la entrada a quienes tuvieran síntomas del covid-19. Al resto lo dejaban ingresar. El Gobierno ordenó cesar dicho control.

