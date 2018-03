Retienen motos a más de 30 conductores en dispositivo policial en S.S.

Lee también

Hasta las 9:00 de la mañana de este viernes, 30 motocicletas le fueron retenidas al mismo número de conductores en un dispositivo desarrollado en la prolongación del bulevar Constitución de San Salvador por la división de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC).El motivo era que los conductores no andaban los documentos en regla, algunos incluso no portaban licencia, una práctica "común" en El Salvador para este tipo de vehículo.El control estaba especialmente dirigido para el control de los motociclistas que circulaban en el bulevar. A quienes les retuvieron sus motos no tuvieron más opción que esperar a que alguien con la documentación en orden llegara a recogerlos.Según las cifras dadas hoy por el jefe del departamento de Control Vehicular de la PNC, “existe un parque vehicular de motocicletas de 275 mil y de estos solo 75 mil están autorizados para conducir,En el control realizado, la PNC dijo que había puesto 50 infracciones por no portar la licencia. “Los conductores saben que sin licencia, con licencia vencida y sin placas no es permitido circular; sin embargo, muchos no acatan la ley por lo que inevitablemente son multados”, dijo la PNC.Un motociclista que circula sin tener la licencia que lo faculte para hacerlo relató a LA PRENSA GRÁFICA algunas de las razones por las que no cuenta con el documento, entre estas, que su trabajo le deja poco tiempo para esos trámites. "Hay que estudiar un poco, porque dejé el examen (teórico) la primera vez... por tres preguntas que me salieron malas y lo dejé", lamenta. Dice que para ir por segunda ocasión se le ha dificultado pero cree que podría acudir las próximas semanas.Mientras tanto, según la Policía Nacional Civil (PNC) los accidentes de tránsito en los que hay motociclistas involucrados continúan. En lo que va del año hay 23 motociclistas fallecidos más en accidentes en comparación con el mismo período que el año pasado. Esto representa un aumento del 6 % en dichas muertes, según cifras oficiales.