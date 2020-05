Retiran ventas de vías céntricas

Cuatro cuadras del centro de la ciudad de San Miguel que habían sido tomadas por vendedores informales, fueron liberadas y despejadas de puestos de ventas por parte del personal de la alcaldía migueleña.

Algunos vendedores aseguraron que fueron informados la semana pasada sobre la medida y que se retirarían las estructuras que habían sido colocados a un costado de la vía, por lo que ellos mismos desarmaron sus puestos, pero otros afirman que no recibieron ninguna notificación y el personal de la comuna realizó el desmontaje de sus locales.

"Hubo una reunión y se invitó al alcalde y al administrador de los mercados para tratar de llegar a un acuerdo o buscar alguna alternativa de reubicación, pero ninguno llegó" expresó uno de los vendedores que fue removido. Son entre 20 y 30 vendedores informales que se habían instalado a un costado de las calles, donde algunos ya tenían más de una década de vender y que por el momento desconocen cual será su futuro cuando finalice la cuarentena obligatoria, pues no han recibido ningún alternativa concreta de parte de la municipalidad.

Otros vendedores aseguran que de manera extraoficial se les ha planteado la posibilidad que se desplacen a los mercaditos móviles que han sido colocados en las colonias de San Miguel, pero esta propuesta no es del agrado de los vendedores, debido a que su mercadería no es del consumo diario. Se trató de hablar con el alcalde Miguel Pereira, sobre la reubicación de los vendedores, pero hasta el final de la tarde no se obtuvo respuesta.