Reto del Milenio da prórroga a El Salvador para financiar proyectos de Fomilenio II

Los representantes de Fomilenio II confirmaron este lunes por la tarde que, pese a que Asamblea Legislativa y Ejecutivo no se pusieron de acuerdo respecto a los $50.7 millones que faltan para financiar las obras pendientes, la Corporación Reto del Milenio (MCC, en inglés) dará prórroga hasta el 7 de enero en la fecha de cierre.

Preston Winter, el director residente de País en funciones del MCC, dijo en conferencia de prensa que "MCC, sin embargo, ha tenido un gesto sin precedentes para ganar un poco de tiempo, el cual consiste en extender la fecha de cierre (del convenio) establecida para el 7 de enero con la expectativa de que antes de final del año se haya logrado un acuerdo para proveer el financiamiento pendiente".

Aclaró, no obstante, que "esto no significa una extensión del convenio, y cabe aclarar que sin una acción inmediata de las instancias correspondientes para obtener los fondos, El Salvador, pese a estar próximo a una finalización exitosa de este segundo convenio, continúa en alto riesgo de no continuar los beneficios esperados para la población salvadoreña".

En ese sentido, William Pleites, director ejecutivo de Fomilenio II, dijo que "se nos ha abierto una ventana de cortísima duración para lograr, esperar, que al final las instancias correspondientes se pongan de acuerdo y liberen esos $50 millones necesarios para terminar las obras".

Sin embargo, advirtió que "si a más tardar en la siguiente plenaria o la próxima no hemos tenido respuesta en la asignación de recursos, comenzaremos a cerrar aquellos proyectos que nos pudieran liberar una mayor cantidad de dinero".