Retos y avances en legislación para mujeres desde Asamblea

El Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM) de la Asamblea Legislativa realizó hace algunas semanas un cambio de dirección: la diputada Marta Evelyn Batres (ARENA) cedió su puesto como presidenta a Audelia López (FMLN) con algunos retos que enfrentar en lo que resta de la actual legislatura, así como con varios avances logrados.

La conformación de Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV), la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y la creación de los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres dentro del Órgano Judicial son tres de los pasos dados desde el GPM y con los cuales, según Batres, se busca enfrentar el problema de la violencia contra la mujer.

"Me siento satisfecha porque hemos logrado contar con dos leyes especiales marco en materia de violencia contra las mujeres, tener un juzgado especializado en violencia contra las mujeres son grandes avances de país, pero también nos ponen al descubierto grandes retos. ¿Cuántas acciones feminicidas no han tenido justicia y siempre tenemos ese grado de disconformidad hasta que no se haga justicia a las víctimas y sus familias?, porque no es posible que en este país impere la impunidad y sigamos teniendo altos índices de violencia contra las mujeres sin que como sociedad hagamos algo", expresó Batres, quien ya cumplió dos periodos al frente del GPM.

Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal (ILM) de 2019, hasta el mes de septiembre han sido registrados 192 feminicidios, siendo San Salvador el departamento en el que más fueron cometidos y el arma de fuego el instrumento más utilizado.

Según dijo Batres para continuar buscando que se logre la justicia en los casos investigados de violencia contra la mujer se creó una mesa insterinstitucional en la cual se logró un acuerdo firmado por los titulares de la Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para los Derechos Humanos, que son las instituciones que tienen que ver con impartir justicia en el tema de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

"Nos dimos cuenta que en muchos casos existía una falencia a la hora de la aplicación de la ley. Hay diferentes aristas que impiden la justicia, porque a pesar de tener tribunales especializados y el Consejo Nacional de la Judicatura existen muchos jueces que prefieren la interpretación jurídica; en ciertos casos, optando por el Código Penal y no por la aplicación de una Ley Especial. Incluso al inicio de la aplicación de la ley muchos jueces decían que era una ley inconstitucional y que por la misma independencia jurídica ellos tenían el criterio", manifestó la legisladora.

Los retos

En cuanto a retos, Batres señaló que se encuentra pendiente la aprobación del paquete de reformas electorales que buscan la paridad del 50/50 en la participación de las mujeres en la política y esto con lleva reformas a la ley de partidos políticos y al código electoral.

De momento, el artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos estipula que "los partidos políticos deberán integrar sus planillas para elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa , Parlamento Centroamericano, y miembros de concejos municipales, al menos con un treinta por ciento de participación de mujeres. Dicho porcentaje se aplicará a cada planilla nacional, departamental y municipal, según la inscripción de candidatos y candidatas de cada partido político, o coalición presentes en las circunscripciones nacional, departamental y municipal. Cada planilla será considerada de manera integral, es decir, incluyendo candidaturas de propietarios y suplentes".

Según Batres ese 30 % de participación de las mujeres expresado en la ley de partidos políticos no es suficiente, dado que conlleva a una carencia de participación de mujeres y señaló que el contraste de esto es la violencia política y que las mujeres siguen siendo las más afectadas en todos los procesos discriminatorios que la sociedad tiene.

"Antes de presentar el paquete de reformas consultamos al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y ellos lo vieron muy bien. Estamos en tiempo todavía para hacerlas y que sean aplicables al 2021. Yo esperaría que así como ha habido un compromiso de palabra de los diputados hombres, porque lo presentamos mujeres, exista una disponibilidad de acción a la hora de poder dictaminar favorable. Es un paquete de reformas que se trabajó apoyado por una red de reformas paritarias y en la que trabajaron varias organizaciones", acotó la diputada tricolor.