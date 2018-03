Reubicación no es grata

Lee también

La Alcaldía Municipal de Cojutepeque (Cuscatlán) ha iniciado los trabajos de reordenamiento de los puestos de comerciantes informales ubicados en la avenida Raúl Contreras.Pero los vendedores no lo han visto con buenos ojos, ya que denuncian ser acosados por elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y haber sido agredidos físicamente.La alcaldesa Guadalupe Serrano de Martínez señaló que hay necesidad de reordenar la ciudad, y aclaró que en ningún momento se pretende dejar sin trabajo a nadie. “Desde siempre le he dado mi apoyo a los señores vendedores. Apoyo la iniciativa de muchos porque sé que así es como sacan adelante a sus familias”, indicó la jefa de comuna.La idea de concejo municipal es ejecutar el plan de reordenamiento que busca evitar las ventas ambulantes en las calles de Cojutepeque.“Si nos mueven de aquí, es volver a iniciar. Nos ha costado hacer clientes y ya después no nos van a encontrar”, expresó Juana García, una vendedora que será removida.