Reuniones del concejo se pasarán en línea

Que cuando llegue a la Alcaldía Municipal de San Salvador combatirá la corrupción, aseguró ayer la candidata a alcaldesa de la capital por el FMLN, Jackeline Rivera, y para lo cual plantea que las sesiones de trabajo del concejo municipal se transmitirán en línea, para que la población esté enterada en tiempo real sobre lo que esté sucediendo.

En la entrevista “República SV”, la candidata del partido oficial dijo que combatirán la corrupción y optimizarán el uso de los recursos municipales para que el pueblo perciba las obras.

“Vamos a ser intolerantes con la corrupción, vamos a trabajar con transparencia, vamos a hacer que los concejos municipales se transmitan en línea que en tiempo real usted pueda conocer cómo se está invirtiendo su dinero, cómo se están ejecutando las obras para que no tengamos obras que duren dos años cuando debieron de hacerse en seis meses”, aseveró en el programa.

Jackeline Rivera, candidata a alcaldesa

La candidata ha dicho en diferentes espacios que es importante hacer una gestión más efectiva de los recursos que percibe la municipalidad. En ese sentido, Rivera aseguró que en su gestión no se aumentarán las tasas ni impuestos municipales, manifestó que aunque se implemente una variedad de programas de gran envergadura eso “no le va a costar ni cinco al ciudadano, como se ha hecho en otros municipios. Usted no va a pagar ni cinco, ni vamos a poner tasas para pagar sistemas de seguridad y no vamos a subir impuestos, al contrario, ni tasas, lo que vamos a hacer es hacer más efectiva la recaudación de los impuestos, de las tasas”.

La candidata del FMLN le apuesta al desarrollo turístico de San Salvador.