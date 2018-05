Reúno las condiciones para garantizar la victoria al FMLN”

Hugo Martínez

Luego de que el FMLN cerró el domingo el proceso de su precampaña presidencial, el precandidato Hugo Róger Martínez aseguró tener las condiciones para garantizar la victoria al FMLN en los comicios del próximo año.

Martínez aseguró que dado que no se trata de una elección para un cargo interno en el partido, sino que de elegir a la persona que buscará llevar los destinos del país en el periodo 2019-2024, las bases del partido y su militancia deben tener claro que sus “siete claves de la victoria” y el “triángulo virtuoso” son los ejes fundamentales para considerarse el candidato ideal para el partido.

Cerrada la campaña interna, ¿está la gente del FMLN lista para votar por Hugo Martínez?

Yo pienso que sí. Ha sido sorprendente el respaldo que he tenido a nivel nacional y también los sectores han respaldado mucho. Justo ayer (lunes) tenía una reunión con trabajadores del área de la salud que me sorprendió gratamente la simpatía con la que me recibieron. Estoy optimista, pero hay que dar pasos adicionales para garantizar la victoria.

En primer lugar es mantener ese contacto con nuestros militantes. Dos, preparar lo que llamamos el aparato de defensa del voto que será una serie de supervisores que destacaremos en cada Junta Electoral Departamental y en la comisión electoral nacional. También es importante motivar a que nuestra militancia asista a votar el día de la elección.

“El llamado que yo haría es a la otra parte de la dirección del partido es que sigan el ejemplo del secretario general, que no se le hace un bien al partido habiendo anunciado que se abandonaba la candidatura única y tratando de incidir al mismo tiempo por una candidatura”.

¿Qué compromisos ha hecho con las bases si llega a ganar la candidatura?

Mis compromisos han sido alrededor de dos ejes fundamentales. El primero que yo he llamado “las siete claves de la victoria” y el segundo que es sobre los temas nacionales y que yo lo he llamado el “triángulo virtuoso”.

La primera de esas siete claves tiene que ver con el contacto con la gente, algo que nos habían venido reclamando porque nos decían que se había debilitado ese contacto y yo he adquirido un compromiso y no solo Hugo Martínez, sino que he comprometido a las bases que son la primera línea de contacto para que incrementemos ese vínculo entre la población y el partido y la población y el Gobierno. Una segunda clave para mí es que siendo la militancia la base del partido, la primera línea de contacto con la población tienen que ser ellos los que deben decidir, porque ellos nos dicen: nosotros damos la cara por decisiones en las que no participamos. Un tercer aspecto tiene que ver con el origen del FMLN. El partido surgió de una alianza con diferentes sectores, obreros, campesinos y la idea es que el FMLN recupere esas alianzas históricas. Hay otro eje fundamental que es la unidad del FMLN, la cual es fundamental para la victoria. Otro aspecto es la juventud porque siempre los he considerado el corazón de este país. La otra población que es el 53 % son las mujeres que se han ganado a sangre y fuego el espacio que tienen que por cierto no son suficientes todavía. La séptima clave es la militancia que será la que tiene el poder de decidir quién será el candidato sabiendo que somos dos compañeros con trayectoria similar, con un compromiso revolucionario, con un compromiso con el proyecto histórico del Frente, con un desempeño excelente en nuestras funciones públicas, lo que tienen que ver no es hacia dentro, porque no vamos a elegir al secretario general del partido, sino a la persona que tenga la capacidad de convocar a más votantes y a la persona que puede garantizar la victoria al FMLN en las elecciones de 2019. Y eso es lo que se tiene que analizar y estoy seguro que, con el apoyo de la militancia, soy la persona indicada.

¿Ese triángulo virtuoso del que usted habla incluye los ángulos de trabajo en caso de ganar las elecciones del domingo?

Son las tres preocupaciones claves que la poblaciones ha tenido, ha manifestado y tenemos que convertirlas en fortaleza: seguridad, empleo y el crecimiento económico y el futuro de los programas sociales. Este país ya aprendió a vivir y a querer los programas sociales. Quizá para los que vivimos aquí en la normalidad de lo urbano quizá no sea tan apremiante tener útiles escolares, uniformes, un vaso de leche, paquetes agrícolas, pero para los que están en la pobreza o incluso abajo de la línea de la pobreza esto hace una diferencia. Y yo creo que los tres factores se pueden convertir en algo positivo y por eso le llamo el triángulo virtuoso, porque se conjuntan y se fortalecen entre ellos.

¿Revisará esos programas sociales?

Sí. Los programas sociales se tienen que perfeccionar. Voy a dar un ejemplo pequeño con los paquetes agrícolas. Los campesinos nos dicen: está bien que nos den los paquetes agrícolas y los agradecemos, pero si no nos ayudan con el precio de los insumos y la comercialización de los productos no vamos a salir del atolladero. La idea es perfeccionar esos programas, retomar lo que está bien y mejorar lo que no se está haciendo bien.

“La militancia debe pensar es que ante dos compañeros (Hugo Martínez y Gerson Martínez) con similares cualidades en el interior del partido lo más importante en este momento es con quién tienen la mayor posibilidad de salir victoriosos en 2019”.

¿Por qué el domingo las bases deben votar por usted y no por Gerson Martínez?

La militancia debe pensar es que ante dos compañeros con similares cualidades en el interior del partido lo más importante es con quién tienen la mayor posibilidad de salir victoriosos en 2019 y eso se tiene que ver a la luz de las otras candidaturas que han ido surgiendo, de la imagen y de la percepción pública que se tiene del candidato del FMLN y del dinamismo, la energía y el entusiasmo que el candidato le puede aportar a la campaña. Por eso creo que si se tratara de una elección para cargo interno del partido la militancia lo tendría más complicado, pero como se trata de escoger la mejor carta para ganar en 2019 creo que reúno esas condiciones para garantizar la victoria al FMLN.

¿Conecta con el voto joven del partido más que su contendiente?

Sí, he logrado identificar que en mis actividades la mayor parte de simpatía viene de la juventud y las mujeres. Es increíble los niveles de respaldo, el entusiasmo que me transmiten. Como soy una persona que estuvo dirigiendo la juventud, fui fundador y primer coordinador de la juventud del partido casi que me remonto a esos tiempos y me entusiasmo y me lleno de energía, pero yo le digo a la juventud que debemos ser el corazón de los cambios, activos no solo promoviendo políticas, los proyectos y planes para la juventud, sino difundiendo las propuestas, proyectos del FMLN y de Hugo Martínez, por eso les he llamado a que los jóvenes se conviertan en una gran legión de “tuiteros” y “facebuqueros”.

A usted se le identificaba en las giras como “el candidato de las bases”. ¿Es esto así? ¿Es usted el candidato de las bases del FMLN?

Yo siempre dije que yo pretendía ser el candidato de las bases y el respaldo que he recibido confirmaron esa idea, pero lo que va a terminar de confirmarlo es la elección del 27 de mayo. Si la mayoría de la militancia vota por mí se va a consolidar esa idea.

¿Realmente cree que las bases podrán elegirlo cuando la cúpula dio instrucciones hace meses que se debía votar por Gerson Martínez?

La primera clave en este proceso es el momento en el que la dirección del partido rectifica y renuncia a tener una candidatura única y hace un llamado para que se inscriban otras candidaturas. Otra clave es cuando el coordinador general del partido dice “ya se acabó el tiempo en el cual la dirección respaldaba a un candidato y damos libertad a las bases para que decidan por dos compañeros con una trayectoria y compromiso similar en el partido”. Esto es importante porque el coordinador del partido ha jugado un papel imparcial y el llamado que yo haría es a la otra parte de la dirección del partido es que sigan el ejemplo del secretario general, que no se le hace un bien al partido habiendo anunciado que se abandonaba la candidatura única y tratando de incidir al mismo tiempo por una candidatura.

¿Ha definido quién sería su compañero de fórmula?

No. Para ser coherente con lo que he venido diciendo Hugo Martínez no va a definir quién va a ser el candidato a la vicepresidencia y va a dejar esa decisión en manos de las bases, porque tienen ese derecho.

En caso de ser candidato a la presidencia usted ha prometido un Gabinete con igualdad de género, ¿eso significa que su compañero de formula podría ser una mujer?

Por supuesto. No solo he propuesto que la mitad del Gabinete sea compuesto por mujeres, sino que es una práctica que se ha hecho durante todo mi ejercicio profesional, potenciar el desarrollo de las mujeres, empoderarlas. Y lo digo desde ya que me sentiría muy a gusto trabajando con una mujer.

¿Con cuántos votantes cierra el padrón?

El dato extraoficial que tengo es que son alrededor de 40,000 votantes aunque no tengo el dato específico.

¿En cuáles departamentos cree que tendrá más votantes?

No quisiera anunciar los departamentos, porque en todos creo que tengo el respaldo, aunque sí he visto que en algunos el respaldo ha sido abrumador y por respeto y razones de táctica electoral no voy a revelar cuáles son esos departamentos.

¿Modificará en algo la apertura del padrón en el exterior?

Siempre es positivo que participen los hermanos en el exterior. Lamento que el padrón no creciera en el número que se buscaba, aunque se abrió un periodo un poco más extenso del que se abrió para la reinscripción aquí en el país. Yo desearía que fuera más grande.

De ser el candidato del FMLN ¿cómo será su plan de gobierno en política exterior respecto a Estados Unidos, Venezuela y Palestina?

Esa decisión se debe someter a la aprobación de las bases. El postulado general que yo tengo en política exterior es de apertura al mundo como lo hemos venido haciendo en los últimos años tomando los principios de la Convención de Viena de no intervención, de respetar los asuntos internos de cada país. Creo que hemos sabido llevarlo muy bien fortaleciendo las relaciones con socios históricos como Estados Unidos, saldado deudas históricas con Cuba abriendo nuestras relaciones diplomáticas, entre otras.

¿Ha hecho bien el gobierno en reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela?

Cuando yo he estado como canciller siempre he dicho que la política exterior la llevan el presidente y el canciller por constitución y siempre ha habido mucho ruido con declaraciones de diferentes políticos y sectores sobre las decisiones del Gobierno y eso no era bueno para la imagen internacional. Así que ahora que estoy de este lado no quiero contribuir a ese ruido y esas son decisiones del canciller en funciones y el presidente de la república.

¿Qué piensa de que solo El Salvador y Nicaragua hayan reconocido su elección calificándola de democrática?

Como decía, hoy estoy de este lado y lo que siempre quise en mis funciones como canciller era que se respetara lo que por constitución está establecido: que la voz oficial en política exterior la lleva el presidente y el canciller. Si yo deseaba que no se metiera ruido a la voz oficial mal haría en que metiera ruido como político en esas decisiones. Cancillería y el presidente de la república tendrán que comentar sobre esa decisión.