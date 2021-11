Reutilizan tumbas en camposanto

Usuarios y personas que se dedican a cavar tumbas en el cementerio municipal de la ciudad de Puerto el Triunfo, Usulután, afirman que desde hace años el camposanto se ha quedado sin espacio para nuevas sepulturas y eso ha provocado que se opte por hacer tumbas menos profundas sobre las ya existentes.

Antes, las sepulturas comunes tenían una profundidad de un poco más de dos metros, pero ahora se hacen a un metro de profundidad.

De acuerdo con los panteoneros, la situación se ha agravado con la llegada de la pandemia del covid-19, ya que las casi tres manzanas de terreno que han sido utilizadas como cementerio durante al menos 50 años, ya no tenían espacios para habilitar un årea para víctimas del virus y tuvieron que hacer sepulturas en lugares que era utilizados como caminos.

“Aquí ya no caben. Se escarba hasta donde están los restos de un muerto y de allí para arriba se hace la otra tumba. Es una sobre otra. El panteón ya está más que saturado”, dijo Francisco Ruíz, que apoya en labores para abrir sepulturas en el cementerio porteño.

Comentaron que la mayor dificultad es cuando hay un fallecido que no tiene familiares enterrados, que se tiene que adecuar las nuevas tumbas en espacios utilizados para caminar entre el camposanto.

Se intentó hablar con el alcalde Juver Portillo, de Nuevas Ideas, sobre esta situación, pero no se pudo coordinar la entrevista a través del encargado de comunicaciones de la alcaldía porteña.