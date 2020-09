Revés judicial a ANDA en investigación por agua sucia

Para proteger la imagen de la institución, el equipo jurídico de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) intentó que, por orden judicial, se restringiera el acceso al expediente que se les abrió luego de que sirvieran agua sucia a más de un millón de habitantes del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Para ANDA, los únicos que deberían conocer todo lo que se va recabando en torno a la investigación que lleva el Juzgado Ambiental son las partes involucradas y aquel que "demuestre un interés legítimo". La razón de fondo por la que ANDA intentó que se prohibiera el acceso a la información está relacionada a que no comparten la cobertura que los medios han hecho sobre el caso, que a inicios de este año despertó alarmas tras reiteradas denuncias de la población que estaba siendo afectada.

"Es importante señalarle que los planes de mejora del sistema de tratamiento de Las Pavas y Zona Norte, en épocas recientes han sido utilizados a efecto de abrir debates de naturaleza política o de publicaciones sensacionalistas en medios de comunicación masiva, que únicamente buscan desacreditar o desmeritar los logros que la institución ha obtenido en la actual administración", puntualizó ANDA en el escrito que presentaron al Juzgado y al cual LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso.

Los jurídicos fundamentaron su petición en diferentes artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. El primero que mencionaron fue el artículo 9, el cual hace referencia a que todas las audiencias serán públicas " salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, disponga lo contrario por razones de seguridad nacional, de moral o de orden público, o de protección de la privacidad de alguna de las partes"; el segundo que mencionaron fue el artículo 66 que define quiénes tienen derecho legítimo de intervenir como partes en un proceso; y el tercero fue el artículo 165 que es donde se define expresamente quiénes tendrán derecho de acceder a un expediente judicial.

El Juzgado rechazó la solicitud de ANDA. Así lo resolvió, según consta en el reverso del folio 562 del expediente del caso. "Considerando que el presente procedimiento fue iniciado por las posibles afectaciones al recurso hídrico que se suministra a la población y que es de interés para toda la colectividad, no es posible restringir la revisión de ese expediente al público o a cualquier asociación o institución que se haya considerado afectada en su momento, por lo que se denegará lo solicitado", consignó el Juzgado.

Que ANDA, siendo la institución encargada de distribuir agua potable, haya servido agua que no era apta para el consumo humano "es una situación que vincula el derecho a la salud de la ciudadanía que podría resultar o resultó afectada… (y) es obligación del Estado asegurar el goce a un medio ambiente sano, lo cual conlleva la tutela de un interés colectivo que concierne a cualquier persona o grupo social que se haya visto afectado", estableció el Juzgado en su resolución.

Aparte de solicitar que se impidiera el acceso libre al expediente, ANDA también apeló las medidas cautelares que le impuso el Juzgado ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia.

En esta otra situación, también recibieron un no como respuesta: "Los argumentos que han expuesto no son suficientes para admitir la apelación, dado que no cumple con los requisitos que el Código Procesal Civil y Mercantil, en técnica de medios de impugnación y que el recurso de apelación exige, razón por la cual el recurso deviene en inadmisible", fue lo que resolvió la Cámara.