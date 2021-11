Revista Ella impartió Masterclass de maquillaje profesional

Como una forma de consentir y dedicarse tiempo de calidad para su cuidado personal, Revista Ella realizó una clase magistral con dos especialistas que compartieron con las participantes sus conocimientos y pasos para cuidar la piel del rostro de forma integral y llevar el maquillaje como unas profesionales.

La Masterclass “Piel perfecta y mirada de impacto” fue impartida por la consultora Caro Salas, quien por medio de los productos especializados de Clinique, compartió todos sus conocimientos para llevar una piel del rostro perfecta previo al maquillaje.

"Nuestra Masterclass fue sobre el cuidado de la piel del rostro. Para llevar un maquillaje de impacto es preciso llevar una piel bien preparada. Es importante que nuestras participantes conocieran nuestro sistema de tres pasos, así como otros productos vitales para llevar la piel expoliada e hidratada según el tipo de piel. Eso permite que el maquillaje se adhiera mejor y tenga una apariencia perfecta", indicó la gerente de Marketing de Clinique, Yara Villatoro.

Por su parte Eli Argueta, make up artista de Mac, compartió su experiencia para que las asistentas aprendieran a llevar su maquillaje como profesionales y luzcan una piel tersa y radiante. "Las participantes aprendieron a realzar la mirada, especialmente porque llevamos siempre la mascarilla. Comienza la temporada de fiestas y es momento de atrevernos a llevar más brillo en el día y la noche, además del delineado de ojos e intensidad en las pestañas", explicó.

Las participantes aprenden con Caro Salas cómo aplicar el maquillaje para lograr un acabado perfecto y de larga duración.

El evento, organizado por Revista Ella junto a Almacenes Simán, tiene el propósito de promover espacios donde las mujeres puedan consentirse con espacios de calidad, en sus temas favoritos. "En primer lugar me gustó conocer más sobre maquillaje. Me interesa aprender a maquillarme mejor y nada más bonito que aprender de la mano de expertas, con marcas reconocidas, que de hecho me gusta usarlas. Quiero empoderarme e ir siempre linda ", expresó Ivannia Flores, una de las 25 asistentes.

El encuentro permitió observar un paso a paso para preparar la piel antes del maquillaje y luego aplicarlo. Para lograr este paso se brindaron datos interesantes respecto al tipo de pieles del rostro y la rutina de cuidados para cada uno de ellos.

Las asistentes recibieron un kit de bienvenida con productos de las marcas.

"Vine porque me interesaba conocer cómo cuidar la piel del rostro, aprender a darle el mimo necesario. También me interesaba aprender en maquillaje la cobertura de ojeras, de manera que me brinde una apariencia natural", mencionó Margarita Orellana, otra de las participantes

La Masterclass, realizada en Clandestino, se convirtió en un momento íntimo para que las participantes pudieran compartir, además recibieron regalos de bienvenida, bebidas, bocadillos y sorteos de productos Mac y Clinique.

Mantente pendiente de las redes sociales de Revista Ella, ya que cada mes realizará talleres y encuentros con diferentes temas de interés.