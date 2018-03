Revive debate por presupuesto 2017

Lee también

El debate por la aprobación del Presupuesto General de la Nación para este año volvió esta tarde a la Asamblea Legislativa y específicamente al seno de la comisión de hacienda y especial del presupuesto.La oposición política mantiene que es fundamental que se incluyan en el proyecto presentado por el Gobierno rubros como el escalafón de salud y las pensiones de los militares retirados en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), institución cuyos representantes dicen temer que a partir de marzo de este año no les cancelen su pensión.Los partidos ARENA, GANA, PCN y el PDC coincidieron a finales del año pasado que es importante se incluya el pago del escalafón. Los areneros incluso aseguran que ese no es un tema ni siquiera que debería debatir el gobierno porque es ley de la República, está vigente y debe aplicarse.El jefe de fracción del partido ARENA, Alberto Romero, aseguró ayer que para buscar ahorro es fundamental que el presupuesto 2017, antes de ser aprobado, se elabore con base a lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en noviembre del 2016 en el seno legislativo.Mientras tanto, el Gobierno expresó a través del Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, que lo que la oposición busca, y especialmente el partido ARENA, es “sabotear la inversión del año 2017”.Chicas dijo durante una entrevista televisiva que también hay un cálculo electoral al no dar los votos por el Presupuesto General de la Nación 2017, pero que al final, según él, quienes salen más afectados es la misma población