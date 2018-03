Revocan contrato de cámaras en Alcaldía de San Salvador

Lee también

La Alcaldía de San Salvador decidió ayer declarar por unanimidad desierta la adjudicación del contrato millonario a una empresa extranjera para ejecutar el proyecto del Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 para el municipio de San Salvador por un plazo de 30 años.De acuerdo con información que dio a conocer LA PRENSA GRÁFICA el 23 de enero de este año, con base en documentos de la misma comuna, Nayib Bukele, del FMLN, tras la evaluación de la comisión que supervisó el proyecto de licitación, había decidido que este lo ejecutara una empresa extranjera y que la inversión inicial sería de $14.9 millones.La forma en la que se decidió el contrato generó una serie de cuestionamientos que llevó a que tres de las cuatro empresas que participaron en la licitación presentar recursos de revisión.Dicha acción, llevó a que ayer el concejo tomara la decisión de declarar desierta la licitación. Ese acuerdo llegó precedido de una serie de cuestionamientos al proceso de adjudicación que inició en agosto de 2016.Por ejemplo, los concejales del partido ARENA en la alcaldía capitalina cuestionaron que la comisión de revisión de la comuna, y de la cual ellos no fueron parte, se haya decantado por una empresa que, según ellos, no tiene la experiencia suficiente para ejecutar el proyecto. También reclamaron que dicha comisión no les dio los informes necesarios por los cuales se habían decido por una empresa extranjera.“Nosotros desde un principio habíamos votado en contra por las dudas que nos levantaba la empresa adjudicada; que eran dudas que los balances financieros que los respaldaba que tenían experiencia”, dijo el concejal del partido ARENA Gerardo Calderón.De acuerdo con el concejal, la comisión de alto nivel que se creó para evaluar los recursos de revisión recomendó que lo mejor era “declarar desierta la licitación, ya que a juicio de ellos ninguna de las cuatro empresas cumplía todos los requisitos en base con lo que se había solicitado”.