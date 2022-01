Reynaldo Morales, el joven que vende peluches para costear su carrera de administración de empresas

Su nombre es Reynaldo Morales, tiene 26 años y está por comenzar su último año de la carrera de Administración de Empresas en una universidad privada que costea con la venta de peluches restaurados como nuevos.

Entre otros trabajos anteriores, Morales menciona su paso por despachos contables, un call center en español y, el último, el proyecto de criptomonedas que impulsa el Gobierno.

Tras quedar desempleado de este último lugar, retomó la venta de peluches de todo tipo, entre osos, personajes de películas, arreglos para cumpleaños, para fechas especiales y últimamente también comercia ropa de cama.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

"Trabajo con préstamos, ya que como no tengo una casa propia ni un negocio estable, no soy sujeto de crédito en bancos ni en otras instituciones, por eso solo me queda la opción de prestar dinero para ir comprando mercadería e ir pagando de las pocas ganancias que me quedan", dijo.



Según él, del último trabajo en el proyecto de criptomonedas no se le canceló el último salario, lo que llegó a complicar más su situación.

Entre las dificultades actuales, menciona que debe el alquiler de su habitación, que le cuesta poco más de $100, y esto ha llevado a que le reclamen que abandone el inmueble. Sin embargo, Morales confía en que saldrá adelante y que a medida que consiga dinero para comercializar más peluches logrará ir nivelando su situación.

El joven dice que trabaja toda la noche y parte de la madrugada para tener los peluches listos para vender y entregar al día siguiente. Él los compra en tiendas o negocios que importan juguetes de Estados Unidos, los abre, los lava, desinfecta y les cambia el algodón que tienen adentro, los lava con champús especiales y luego los rellena, dejándolos como nuevos.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal



Entre la clientela que ha cosechado el joven hay hasta de negocios ubicados en el interior del país, como San Miguel y Santa Ana. "Una vez vino una señora de Santa Ana que estaba montando su negocio, me llevó $150 en productos, como 35 peluches, ya que yo no los doy caro, ya que solo les gano $1 ó $2 dólares por el proceso que les realizo, así es que a ella le gustaron y se llevó casi todos los que andaba en dos bolsas negras que suelo cargar cuando voy a vender", agregó.

La restauración y venta de peluches la aprendió de su madre, Aracely, a quien acompañaba en el negocio siendo un niño. Ella falleció en abril del 2018 a la edad de 38 años a causa de leucemia.

Hoy, el joven recuerda todo lo que su madre le enseñó y repite el proceso, a la vez que les agrega detalles como corazones y otros extras como chocolates, para que sea un regalo completo de quien quiera darlo.

Este viernes, previo a la entrevista con La Prensa Gráfica, Reynaldo llevaba consigo 12 peluches, pero algunos los vendió en el transporte que lo llevó de su casa hacia el centro de San Salvador, y otros se los compró una comerciante de este tipo de regalos o adornos al llegar a su destino.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Yesenia Rodríguez, quien tiene su negocio al costado sur del Palacio Nacional, lo reconoció y luego de intercambiar una plática le compró tres peluches más, dejándole solo uno.



Su mayor punto de venta es en el Mercado Central de San Salvador, donde lo conocen desde que vendía peluches junto a su madre. Entre los compradores están comerciantes que llegan al lugar para revender en sus negocios.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

"A veces me llaman y me dicen que van a llegar al mercado a las 3:30 de la mañana, y tengo que llegar a esa hora para hacer entrega del producto; pero me gusta hacerlo, ya que a la vez recuerdo a mi madre, quien ya no está, pero me enseñó a trabajar con peluches y eso se lo agradezco", finalizó el joven.

Por el momento solo piensa en egresar y luego graduarse para comenzar a ejercer o trabajar de manera formal en una empresa. Su sueño es no alquilar más y ahorrar para una casa.

Todos los días, Reynaldo también se congrega en una iglesia cristiana ubicada en la colonia Escalón. Relata que al asistir toma fuerzas para seguir con el día a día en un país en el que el empleo no alcanza a cumplir la demanda.



Según explicó, sus gastos para poder egresar rondarán los $2,500, más otros $2,000 para gastos de graduación. Si bien aún no sabe de dónde sacará esa cantidad, solo sabe que debe esforzarse y vender más, y confía en que Dios le ayudará a cumplir su sueño de ser licenciado en Administración de Empresas, título que dedicará a la memoria de su madre.